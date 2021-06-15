【安聯投信】投資級債及新興市場債續迎資金淨流入

美國就業市場改善程度未達預期，市場對美國公債需求度高，公債殖利率下跌，多數債券走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全球主要債市除高收益債資金呈現淨流出狀態外，投資級債及新興市場債分別迎來 57.5 億及 17.4 億美元的資金淨流入，動能穩健。

安聯投信表示，雖美國 5 月核心消費指數 CPI 年增率來到 5%，但因就業市場仍未完全恢復，市場對聯準會可能提早退場的擔憂減緩，市場情緒指標美國 10 年期公債單周微幅走跌，收在 1.5% 左右，激勵多數債券表現。觀察市場主要債券資產，包括全球政府公債、歐美主要投資級債及高收益債等指數上周幾乎全數上揚，其中對市場情緒較敏感、與股票連動較高的可轉債單周漲幅約 1.26%，領漲主要債市。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，美國近來經濟持續復甦，反應市場風險情緒的美國 10 年期公債殖利率自年初以來也持續穩步上升，預計在下半年可能靠近約 1.8% 至 2% 左右。而殖利率的上升雖然代表了基本面的轉佳及復原，但走揚期間也可能對債券資產帶來影響，其中長天期債券更較易在到期前因利率走升使得價格受到衝擊，投資人在追求債券帶來的穩定息收同時，也應留意此點。

謝佳伶指出，在美國公債殖利率未來有走揚壓力的環境下，短年期債券此時因到期時間較近，受到利率波動影響的時間與機會也自然較小；同時也因其短年期的優勢，對企業在其間信用評等出現變化的掌握度也較高，對於利率、信用風險都可有更好的控管；此時若可再留意因去年疫情衝擊被調降評等，但因體質健全在經濟復甦下有望被調升的明日之星企業，後市有機會受惠於復甦成長契機。

在投資建議上，謝佳伶表示美國因疫苗施打速度於全球相對領先，加上政策彈性可提供市場支持，建議可留意體質佳的美國企業短年期高收益債，嚴控風險同時獲得較佳收益。從產業來看，建議可關注具穩定現金流、可望受惠景氣轉佳而對飛機需求上升的航空租賃業、對能源價格敏感度低於上游開採產業的天然氣運輸業，以及包括保全在內等受景氣循環影響較低的支援服務業等，進一步降低投資組合整體波動度，追求更佳的風險調整後報酬。

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