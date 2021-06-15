〈馬國祭封城令〉延長時間至6/28 精成、鉅祥均獲准以6成人力營運

新冠變種病毒疫情延燒，馬來西亞政府實施新一輪移動管制措施，時間至 6 月 28 日，要求企業配合調整廠區人力出勤設限，台廠精成科 (6191-TW)、鉅祥 (2476-TW) 今 (15) 日表示，營運不受影響，且已獲核准以 60% 人力生產。

精成科透過海外購併模式，持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，由於 ELNA Printed Circuits 在馬來西亞也有設廠，精成科 2018 年完成購併後，對馬國生產線已投上億元資本支出，用於改善製程。

精成科主管指出，ELNA Printed Circuits 馬來西亞廠月產能約 PCB 20 萬呎，占集團產能比重低於 10%，由於馬來西亞廠採取兩班制生產，生產員工人流數也維持在限制的 6 成之下，營運不受影響。

精成科及鉅祥在生產安排上，目前後勤行政人員改以居家上班方式，廠內維持 60% 人力且用加班方式因應需求，合乎營運及政府防疫規定，營運不受影響。

鉅祥設立於檳城的馬來西亞子公司， 2020 年營收占集團比重約 4.23%，官方提出的出勤人流數 6 成限制，對營運影響不大。

鉅祥馬國子公司生產沖壓件以供應當地設廠的國際企業為主，應用包括汽車、3C、電器等產品為主。