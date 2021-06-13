長興快篩業務5月首獲利 評估擴建二期產能

長興 (1717-TW) 目前快篩月產能第一期上看百萬劑，為因應國內需求，產線持續加班趕工，相關事業單位 5 月已首度賺錢，近一、兩個月會評估是否要擴建第二期產能。

長興 2013 年開始進入生醫領域，新冠肺炎疫情爆發後，接獲疾管署徵召，合作研發 COVID-19 抗體快篩試劑，成為國內首家獲得疾管署授權廠商。

長興目前擁有抗體及抗原快篩試劑產能，相關業務去年第三季拆分至新事業育成單位，由於原先僅有抗體快篩試劑產能，今年 4 月抗原快篩取得衛福部食藥署核准專案製造許可，剛好遇上國內疫情爆發期，據悉，在產量拉升下，5 月新事業育成單位已順利賺錢。

長興與通路商合作，供應抗原及抗體快篩給雙北市政府及其他地方政府，供市府及醫療單位使用，也頻繁接獲政府機構、醫療院所、企業詢問。

長興目前快篩月產能第一期上看百萬劑，已備足原物料可穩定生產出貨，長興指出，國內此波疫情爆發後，產線均加班趕工生產，近一、兩個月會評估是否要擴建第二期產能。

不過，目前新事業整體營收占比還很小，長興主要產品為電子材料及特化業務，受惠相關需求暢旺，除 2 月受農曆春節假期因素影響外，其他月份營收均站穩 40 億元高檔水準。

由於原物料持續上漲，長興今年以來已將成本反映在產品價格上，也由於產品組合朝高附加價值佈局，加上出貨量增溫，帶動雙率顯著升，今年前 4 月稅前盈餘已較去年同期大增 1.77 倍，每股稅前盈餘達 1.3 元。