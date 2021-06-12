木材商拉產能+買家延後採購 木材周跌18%創35年紀錄

受到木材商積極增加產量、買家延後採購影響，木材期貨持續自高點重挫，周五 (11 日) 再下跌近 6%，本周跌幅高達 18%，創 35 年以來最大單周跌幅。

芝加哥商品交易所 (CME) 木材期貨周五下跌 5.6% 至每 1000 板英尺 1059.20 美元，本周下跌 18%，是 1986 年來最大單周跌幅，已自 5 月 10 日高點下滑近 40%。

木材期貨歷史單周跌幅 (圖: Bloomberg)

鋸木廠正設法趕上北美旺盛的營建需求，緩解供應短缺和價格飆升的局面，此外，市場分析師認為，買家也開始對昂貴木材猶豫不決，傾向等待供應跟進，因而引發木材期貨出現拋售潮。

Sherwood Lumber 木材貿易商 William Giguere 表示：「現階段工廠有大量的木材可供出售，且有足夠的銷售意願，但缺少的是買家的急迫感。」

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 分析師 Hamir Patel 引用研調機構 Random Lengths 報告表示，目前許多買家僅在必要時才購買，多數都保持觀望態度，現貨市場上幾種木材價格正進一步下降，工廠木材供應也充足。

據 Domain Timber Advisors 數據，美國木材產量在過去 12 個月提高 5% 以應對飆漲的價格，預計未來產量將再增加 5%，約 10 億板英尺。

此外，全球最大木材與造紙大廠 West Fraser Timber 近期表示，正擴大五家美國廠的產能，競爭對手 Canfor 則將投資約 1.6 億美元在路易斯安那州新建鋸木廠。

不過，BMO Capital Markets 分析師 Mark Wilde 仍看好未來木材價格將溫和上漲，他認為從需求旺盛、供應有限和成本曲線上升，都顯示至少在未來 12 至 24 個月內價格仍將高於趨勢。

Domain Timber Advisors 的林木營運總監 Scott Reaves 表示，市場將出現持續性住房需求以及木材價格下限的「新常態」，預計美國營建強勁趨勢將持續數年，未來 5 到 8 年木材價格很可能會保持在每 1000 板英尺 500 美元以上。

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