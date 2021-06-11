◆盤勢分析

1. 週四 (6/10) 美國十年期美債殖利率跌破 1.44%，來到 3 月以來的新低，恐慌指數 VIX 暴跌 10.01%，醫療保健、科技股領漲，終場美股四大指數上漲，漲幅區間位於 0.06% 至 1.19%，其中標普指數收盤來到 4,239.18 點，創歷史新高。此外，日月光 ADR 上漲 4.43%，聯電 ADR 上漲 2.93%。

2. 資金回流電子族群，台股開高震盪走高，盤中於 5 日及 10 日均線附近波動，尾盤買方力道強勁且收復所有均線，終場指數上漲 193 點，漲幅 1.14%，收在當日最高點 17,159.22 點，成交金額為 4,115.44 億元。三大法人合計買超 159.48 億元：外資買超 161.17 億元、投信賣超 18.74 億元、自營商買超 17.05 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，後市價量不宜背離，方對反彈上攻有利。

（2）均線：指數站回所有均線之上，支撐為 16,750 點附近，壓力為 17,550 點附近。

（3）技術指標：KD 死亡交叉，但開口收斂，有望轉為反彈格局。

4. 櫃買指數較加權指數強勢，尾盤收在 206.79 點，上漲 1.62%，支撐為 202 點附近，壓力為 210 點附近。

5. 觀盤重點：台股近期於收復 5/11-12 大跌區間後開始震盪走弱，顯示 17,300 點附近壓力沉重，雖於 6/10(四) 大漲近 200 點並站回所有均線之上，但後續價量需同步上揚，才有利於反彈趨勢延續，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、綠能、金融等族群。

6. 歐美解封後車市旺，推升客戶拉貨力道，汽車傳動系統零件製造廠 1536 和大業績受惠，5 月營收激增 1.3 倍，重新站上 6 億元大關。和大反映材料、運費成本，6 月起成功調漲產品報價一成，訂單滿手、加上新產能擴增，法人樂觀第三季起月營收將衝高至 7 億元以上。

7.3529 力旺受惠於晶圓代工廠產能滿載推升權利金認列金額明顯提升，5 月合併營收 1.59 億元，較去年同期成長 19.6％，累計前五個月合併營收 10.81 億元，較去年同期成長 36.8％。力旺第二季雖是淡季但營收表現將明顯優於去年同期，對今年營運維持樂觀展望。

8.6547 高端疫苗昨 6/10(四) 公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中分析數據，宣布解盲成功。高端指出，根據這次所做的新冠肺炎疫苗期間分析數據顯示：一，安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應；二，在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後 28 天的血清陽轉率達 99.8%；中和抗體之幾何平均效價（GMTtiter）為 662，GMT 倍率比值為 163 倍增加。

