◆盤勢分析

1. 美國總統拜登 (Joe Biden) 與眾議院議員卡皮託 (Shelley Moore Capito) 基礎建設談判失敗，且金融股承壓，以及華爾街等待週四關鍵通膨數據和觀望聯準會消息，美股四大指數走跌，跌幅介於 - 0.44 至 - 0.09%，指標股蘋果漲 0.31%、特斯拉則下跌 0.8%。

2. 台股處在月線 (16,572 點) 之上、失守 5 日線(17,103 點)、10 日線(17,038 點)，指數開平震盪向下，最終以下跌 109.99 點作收，跌幅 0.64%，收在 16,966.22 點，成交金額為 4,007.28 億元。三大法人合計賣超 164.90 億元，外資賣超 149.74 億元、投信賣超 2.26 億元、自營商賣超 12.89 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，結構不利盤勢，後勢需量價同步較佳。

（2）均線：短線支撐下移至季線 (16,716 點) 附近，壓力為 06/03 高點約 17,300 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，短線震盪格局

4. 櫃買指數漲幅 0.43%，收在 203.5 點，相對加權指數走強。支撐月線 (約 195.7 點) 附近，壓力為 205 點附近，KD 交叉向下，缺口漸收斂，短線震盪格局，但相對加權指數強勢。

5. 觀盤重點：台股反彈至今逾 2 千點，調節賣壓或高檔套牢賣壓皆可能影響盤面持續震盪，加上下週端午佳節，恐買氣收斂，不過指數仍在月、季線之上，波段仍是較為樂觀，因此持股比重保持五成水準，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意紡織、金融、原物料、PCB、車用、半導體等族群。

6. 國巨（2327）加快庫藏股買回進度，9 日再公告斥資 2.53 億元，買回自家股票 509 張，累計國巨本波庫藏股已砸下 16.48 億元銀彈，買回 3,538 張持股，執行率已達 88.45％，由於距離庫藏股截止日尚遠，國巨第十四度庫藏股有機會提前達陣。

7. 首支國產疫苗二期臨床實驗數據，將於今下午公布解盲結果，6547 高端疫苗已向櫃買中心申請今日 (6/10) 停牌，預定下午 5 點召開重大訊息記者會，全程線上直播，將宣布國產疫苗二期臨床實驗之結果。

8. 微控制器（MCU）缺貨狀況持續吃緊，價格也不斷上衝。法人圈傳出，盛群（6202）自第二季喊出漲價後，8 月起報價將確定再度上漲，預期另一家 MCU 大廠新唐（4919）將同步跟進，漲幅將視產品狀況而定，屆時 MCU 廠第三季營運將可望再度攻向歷史新高，打破過去第二季 MCU 傳統旺季的趨勢。

9. 世界先進（5347）昨（9）日公布今年 5 月合併營收約為新台幣 34 億元，月增加 7.5%，年增加約 23.1%，創歷年同期及單月歷史新高。世界先進日前估計在 28 元兌 1 美元基礎上，今年第 2 季營收約 98 億元至 102 億元，將較首季營收 91.8 億元再創單季新高。

