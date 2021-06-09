【英皇金融】匯市分析

關注焦點：

周三：中國 5 月 PPI‧CPI (09：30)

加拿大議息決議 (22：00)

周四：歐洲議息決議 (19：45)

美國 5 月 CPI (20：30)

周五：密西根大學 6 月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 4 月經季調出口月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 1.2%

14：00 德國 4 月經季調進口月率 ‧ 預測 - 0.7%‧ 前值 + 6.5%

14：00 德國 4 月經季調貿易收支 ‧ 預測順差 160 億 ‧ 前值順差 143 億

22：00 美國 4 月批發庫存月率 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 + 0.8%

22：00 美國 4 月批發銷售月率 ‧ 前值 + 4.6%

22：00 加拿大央行利率決議

6 月 10 日 (星期四)

07：01 英國 5 月 RICS 房價差值 ‧ 預測正 76‧ 前值正 75

本週要聞：

周二 / 美國 4 月貿易逆差為 689.0 億美元，預估為逆差 690.0 億美元

XAU 倫敦黃金 - 美元下跌之際金價上漲，關注美國通脹數據和美聯儲線索

倫敦黃金方面，上周五金價一度觸及 5 月 19 日以來最低的 1855.6 美元，但由於隨後公佈的非農數據未如市場預期的強勁，令金價重新走穩，來到本周初更一度重登 1900 水準上方。技術走勢而言，MACD 指標剛跌破訊號線，而金價在上周跌破延伸自 5 月初的上升趨向線及 10 天平均線 1896 美元後，若本周金價仍居於此區下方，預料金價仍然存有回跌傾向；下方支撐看至 1880 以至 25 天平線 1867 美元，下一級回看之前險守著的 1850 水準。另外，以黃金比率計算，38.2% 及 50% 的回吐水準則在 1825 及 1797 美元。上方較大阻力預估在 1910 以至上周高位 1916.40 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 4 日–1,043.16 噸

6 月 7 日–1,037.33 噸

6 月 8 日–1,037.33 噸

6 月 8 日上午定盤價：1892.05

6 月 8 日下午定盤價：1893.15

倫敦黃金 6 月 9 日

預測早段波幅：1882 – 1898

阻力位：1904 – 1914– 1924

支持位：1872 – 1862 – 1851

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，料陷弱勢

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，圖表見 RSI 及隨機指數仍見下行跡象，倘若後市跌破上周低位 27 美元關口，可望銀價將陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28 及 28.25 美元，下一級參考 5 月中旬高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

6 月 4 日–17,989.86 噸

6 月 7 日–17,961.01 噸

6 月 8 日–17,953.80 噸

倫敦白銀 6 月 9 日

預測早段波幅：27.35 – 27.80

阻力位：28.20– 28.45 – 28.70

支持位：27.15 – 26.90 – 26.65

EUR 歐元 - 歐元尚見走勢承壓，關注本周議息決議

美元尚見表現持穩，在上周的就業數據弱於預期後，市場人士正等待下一個焦點周四的美國 5 月通脹數據以及歐洲央行利率決議，故在此前匯市處於觀望狀態。美元指數自年初於 89.21 開始反撲，至 3 月底觸高至 93.44，但之後持續走低，至 5 月中旬跌勢開始放緩，5 月 25 日低見至 89.53，其後一直於低位區間橫盤，投資者正試圖摸索美國貨幣政策的走向。而美聯儲下周也將召開會議，也加劇了市場的謹慎情緒，擔心美聯儲可能在這次會議上開始討論縮減資產購買的問題。

美元指數在過去三周時間已多試探試 89.50 水準，故留意若本周仍可繼續守住此區，或可望美指有重新走穩的傾向。當前焦點 25 天平均線 90.20 水平，這段期間指數直受壓於此指標下方，故突破此區料見較明顯的反撲。以自 3 月 31 日高位 93.44 的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 91.05，50% 及 61.8% 分別為 91.50 及 91.95 水準。較大阻力看至 250 天平均線 92.20。至於向下較大支持參考 1 月低位 89.21 以至 2018 年 2 月的低位 88.25。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於 1.1702 低位反覆走高，至 5 月 25 日升見至 1.2266 水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至 1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見 5 天平均線剛跌破 10 天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。較大支撐指向 250 天平均線，在 3 月底的時間亦曾險守此指標，目前位於 1.1905 水平。至於向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

本週要聞：

歐元區 6 月 SENTIX 投資者信心指數升至 28.1，觸及 2018 年 2 月以來最高

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

JPY 日圓 - 美元低位盤整，醞釀反撲動力

周二公佈的數據顯示，日本第一季國內生產總值 (GDP) 上修為下降 3.9%，表現好於下降 5.1% 的初值，但仍創三個季度來首次下降；萎縮速度慢於最初報告，因工廠和設備支出削減幅度較小，但新冠疫情仍對整體需求造成重大打擊。

美元兌日圓走勢，匯價尚未能明確突破近月受制的 110 關口，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落，MACD 指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊高位盤整待變

英鎊兌美元在上周二曾一度觸及三年高位 1.4248，但其後已顯著回落，而在圖表可見，對應 2 月高位 1.4235，正好形成雙頂型態的雛型；另外，圖表亦可見到 MACD 指標剛已下破了訊號線，而 RSI 及隨機指數仍告下行，料英鎊仍傾向繼續探低。當前支撐先參考近月穩守著的 25 天平均線，目前位於 1.41055，若失守此區，可望英鎊將開展較明顯的回吐走勢。以近兩個月的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 1.4030，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。向上較大阻力預估在 1.4380 以及 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4105* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐，向上則受制於 0.91；不過，圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及 0.7677，僅僅高於 5 月 4 月低位 0.7675，而技術圖表可見 5 天平均線跌破 10 天平均線，10 天平均線亦已下破 25 天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7430 水準。上方阻力預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916

CAD 加元 - 美元維持守勢，關注本周通脹數據

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，至於向上則大致受制 1.2150 水準，故短期需留意若任何一方出現破位，美元兌加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見 10 天平均線與 25 天平均線越為靠近，相距僅為約 30 點子，亦即上破出現黃金交叉的機會頗高，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2% 的反彈水準為 1.2250，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 1.2330 及 1.2405 水平。關鍵阻力料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2475 水平。至於下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價創逾兩年最高，預期伊朗供應不會很快回歸市場

原油期貨結算價周二創逾兩年最高，此前美國國務卿布林肯表示，即使美國與伊朗達成核協議，美國對德黑蘭的數百項制裁也將繼續實施。這可能意味著更多伊朗石油供應不會很快重返市場。美國原油期貨上漲 0.82 美元，漲幅 1.2%，結算價報每桶 70.05 美元，為 2018 年 10 月以來最高。美國周二對伊朗表示，必須讓國際原子能機構 (IAEA) 繼續監督伊朗的活動，否則重啟伊朗核協議的更廣泛談判就會受到影響。

技術圖表所見，油價衝破近期頂部，料本周仍呈上試傾向。上望目標明顯指向 70 美元的整數關口，而本周初高位僅上試此區，下一級看至 71.10 及 75 美元。支持位則預估在 69.10 及 68 美元，下一級參考 25 天平均線 66.30 美元。

預估波幅：

阻力 70.00* – 71.10 – 75.00

支持 69.10 – 68.00 – 66.30

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)