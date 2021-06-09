疫情重挫 台灣去年保險業務衰退近一成 有史以來最差

疫情重挫保險市場，台灣也不例外，去年業務萎縮 9.4%，是有史以來最差表現，總繳保費 (premium pool) 在去年疫情期間縮減 10%，但預估在擺脫去年衰退後，保險業務可望在今年恢復正常，並在未來 10 年內每年以 5.4% 成長率增長。

安聯人壽表示，台灣去年保險衰退主要受壽險衰退影響，由於壽險業市占率高達 90%，是保險市場主力，總繳保費 (premium pool) 並在疫情期間衰退幅度達 10.5%。

有別於壽險衰退，產險業務則以 4.5% 的穩健增長，安聯認為，壽險業務可望在今年內恢復正常，約有 2.2% 年增幅，產險則有 6.7% 的年增幅，預估今年度可望出現 2.6% 的增長，預估未來 10 年中，台灣有望實現每年 5.4% 的平均成長率。

安聯人壽今 (9) 日發布《全球保險保告》，去年疫情爆發期間，保險業的損失相對輕微，去年全球保費收入僅下滑 2.1%，產險也只有 1.1% 的微幅增長，壽險業務則下跌了 4.1%。

報告指出，去年減幅比 2009 年 (-1.1%) 後金融危機時期高出許多。總保費比疫情前減少了約 800 億歐元，達 3.7 兆歐元 (壽險：2 兆 267 億歐元、產險：1 兆 463 億歐元)。

安聯人壽分析，今年的保險業預計能有強勁的成長，全球保費可望成長 5.1%，尤其是美國 (+5.3%)、中國 (+13.4%) 很可能成為兩個成長的動力引擎。

安聯人壽認為，在揮別去年大幅衰退後，壽險回神後預估成長率約 5.7%，成長力道可望比產險的 4.25 更大，預期在新興市場帶動下，未來幾年將可看到強勁的增長。以全球來說，往後十年的平均成長率有望超過 5%。