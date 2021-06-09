「富邦台灣半導體」受益憑證訂於 2021.06.10上市

富邦證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「富邦台灣核心半導體 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（110）年 6 月 10 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（https://www.twse.com.tw/zh/ETF/domestic）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 110 年 6 月 10 日。

四、事務代理機構：富邦證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：富邦證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：86384949。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文簡稱：富邦台灣半導體。

(二) 基金英文名稱：Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor ETF。

(三) 基金英文簡稱：Fubon Taiwan Core Semi ETF。

(四) 證券代碼：00892。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000089200。

(六) 基金統一編號：88183736。

(七) 基金成立日期：110 年 6 月 2 日。

(八) 每日漲跌幅限制：10%。

(九) 基金保管機構：中國信託商業銀行股份有限公司。