鉅橡5月營收1.05億元年增近18% PCB需求熱度仍強

PCB 製程鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收 1.05 億元，月減 11.32%，年增 17.96%，前 5 月營收 5.64 億元，年增 17.26%，鉅橡 5 月營收熱，主要是受惠 PCB 廠備料需求帶動，全年營運樂觀。

鉅橡指出，目前 5G、高效能運算等科技應用需求持續成長，加上遠距商機熱度依舊，受惠疫情驅動遠距辦公與數位學習的筆電市場，以及 5G 手機朝向高階化發展，帶動軟板、多層板、HDI、ABF、類載板等需求明顯，鉅橡在 PCB 製程墊材市占高達 9 成、產品與產能具備競爭強力優勢。

根據經濟部統計處顯示，疫情催化下，將加速數位轉型，受惠遠距商機、5G、高效能運算、雲端、物聯網、車用電子等需求浮現，台灣半導體產業在全球重要性也日漸提升。隨著美系智慧型手機新機進入拉貨、發表與上市時程等準備階段，PCB 等部分零組件產業有機會提前於 6 月進行小量生產，加上製程朝向高階化發展，可望帶動鉅橡 PCB 製程墊材的需求成長。

鉅橡指出，目前訂單能見度明朗，隨著更多終端應用的產品發展，推升高階軟板與 PCB 製程需求，帶動公司 PCB 耗材需求成長，加上建材美耐板訂單穩健，對全年營運成長看法樂觀。

鉅橡 2021 年首季稅後純益 2682 萬元，年增 1.17 倍，每股純益為 0.33 元。