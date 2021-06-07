關注焦點：

周二：美國 4 月 JOLT 職位空缺 (22：00)

周三：中國 5 月 PPI‧CPI (09：30)

加拿大議息決議 (22：00)

周四：歐洲議息決議 (19：45)

美國 5 月 CPI (20：30)

周五：密西根大學 6 月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 4 月工業訂單月率 ‧ 前值 + 3.0%

14：30 瑞士 5 月消費者物價指數月率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.2%

14：30 瑞士 5 月消費者物價指數年率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.3%

15：30 英國 5 月 Halifax 房價月率 ‧ 預測 + 1.2%‧ 前值 + 1.4%

15：30 英國 5 月 Halifax 房價年率 ‧ 預測 + 10.0%‧ 前值 + 8.2%

16：30 歐元區 6 月投資者信心指數 ‧ 預測正 26.0‧ 前值正 21.0

6 月 8 日 (星期二)

03：00 美國 4 月消費者信貸 ‧ 預測增加 210 億 ‧ 前值增加 258.4 億

07：01 英國 5 月 BRC 零售銷售年率 ‧ 前值 + 39.6%

本週要聞：

周五 / 美國 5 月非農就業崗位增加 55.9 萬

失業率從 4 月的 6.1% 下降到 5.8%

平均時薪 5 月上漲 0.5%

每周平均工時持穩在 34.9 小時

美國 4 月工廠訂單確認為較前月減少 0.6%；扣除運輸的工廠訂單較前月增加 0.5%；耐用品訂單確認為較前月下降 1.3%；扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月增加 2.2%；扣除運輸的耐用品訂單確認為較前月增加 1.0%；扣除國防的耐用品訂單確認為較前月持平。

XAU 倫敦黃金 - 金價下破支撐，短期仍存探低風險

美元上周稍呈回穩，市場人士正為美國即將公佈的一系列美國經濟數據作好準備；最近美國經濟出人意料的強勁反彈，令投資者不敢大量增加空頭頭寸。美聯儲官員上周紛紛發聲，呼籲考慮開始 “縮減購債”。紐約聯邦儲備銀行亦宣布，美聯儲將從 6 月 7 日開始逐步減持其投資於公司債的交易所交易基金(ETF) 投資組合，這是出脫其在疫情期間購買的公司債的第一步；這可能是聯儲最終縮減量化寬鬆政策的前兆。另外，由於近期美國數據普遍造好，亦進一步對美元形成支撐。不過，上周五公佈的美國 5 月非農就業崗位僅增加 55.9 萬個，稍為遜於預期的 65 萬個增幅，令美元再復承壓，但平均時薪月率及年率分別報 0.5% 及 2.0%，均優於預期，這或許有助限制美元跌幅。而美國 5 月失業率報 5.8%，預估為 5.9%。

倫敦黃金走勢，金價在上周四顯著下跌，因好於預期的美國就業和服務業數據推高美元，並提振了人們的預期，即強勁的經濟數據可能會再次引發有關美國聯邦儲備理事會 (FED) 縮減支持的討論。金價一度觸及 5 月 19 日以來最低的 1855.6 美元，但由於周五公佈的非農數據未如市場預期的強勁，令金價得以走穩，重登 1890 水準。技術走勢而言，MACD 指標剛跌破訊號線，而金價在上周跌破延伸自 5 月初的上升趨向線及 10 天平均線 1896 美元後，若本周金價仍居於此區下方，預料金價仍有回跌傾向；下方支撐看至 1870 以至 1855 美元，下一級回看之前險守著的 1850 水準。另外，以黃金比率計算，38.2% 及 50% 的回吐水準則在 1825 及 1797 美元。上方較大阻力預估在 1910 以至上周高位 1916.40 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 4 日–1,043.16 噸

6 月 4 日上午定盤價：1869.55

6 月 4 日下午定盤價：1890.60

倫敦黃金 6 月 7 日 – 6 月 11 日預測波幅：

阻力位： 1904 – 1921 – 1949 – 1979

支持位： 1873 – 1859 – 1827 – 1796

倫敦黃金 6 月 7 日

預測早段波幅：1882 – 1896

阻力位：1910 – 1923 – 1944

支持位：1869 – 1855 – 1842

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，料陷弱勢

倫敦白銀方面，之前多周走勢處於窄幅橫行，但上周末有初步跌破的情況出現，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.90 美元，在上周已告失守，或將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 27.90 及 28.25 美元，下一級參考 5 月中旬高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

6 月 4 日–17,989.86 噸

倫敦白銀 6 月 7 日 – 6 月 11 日預測波幅：

阻力位： 28.15 – 28.55 – 29.30 – 30.10

支持位： 27.35 – 27.00 – 26.30 – 25.55

倫敦白銀 6 月 7 日

預測早段波幅：27.65 – 28.10

阻力位：28.30 – 29.00 – 29.60

支持位：27.45 – 27.00 – 26.35

EUR 歐元 - 歐元初步失守趨向線支撐，延伸下試壓力

美元周五回跌，此前美國非農就業數據顯示，隨著疫情緩解，5 月就業崗位增加，但增幅不及預期，令人們對美國聯邦儲備理事會 (FED) 將更早而不是更晚收緊貨幣政策的預期降溫。在新冠疫苗接種加快的推動下，5 月美國非農就業崗位數增加 55.9 萬個，但普遍預期為增加 65 萬個。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於 1.1702 低位反覆走高，至 5 月 25 日升見至 1.2266 水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至 1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見 5 天平均線剛跌破 10 天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。較大支撐指向 250 天平均線，在 3 月底的時間亦曾險守此指標，目前位於 1.1905 水平。至於向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

JPY 日圓 - 美國就業數據不及預期，美元稍呈回調

美元兌日圓未能明確突破近月受制的 110 關，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊高位盤整待變

英鎊兌美元最近走勢受制，因為人們擔心在英國各地傳播的變種新冠病毒可能會影響經濟重啟的計劃。英國政府將於 6 月 14 日審查全面開放經濟的計劃。英鎊今年一直是 G10 貨幣中表現最好的貨幣之一，一度處於領先地位，因為人們押注英國經濟在疫苗接種計劃的支持下迅速重新開放。

英鎊兌美元在上周二曾一度觸及三年高位 1.4248，但其後已顯著回落，而在圖表可見，對應 2 月高位 1.4235，正好形成雙頂型態的雛型；另外，圖表亦可見到 MACD 指標剛已下破了訊號線，而 RSI 及隨機指數仍告下行，料英鎊仍傾向繼續探低。當前支撐先參考近月穩守著的 25 天平均線，目前位於 1.41055，若失守此區，可望英鎊將開展較明顯的回吐走勢。以近兩個月的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 1.4030，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。向上較大阻力預估在 1.4380 以及 1.45 水準。

本週要聞：

英國 5 月 CBI 零售銷售差值為正 18

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4105* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元延續近日自低位回升的態勢，市場人士正為美國即將公佈的一系列美國經濟數據作好準備；最近美國經濟出人意料的強勁反彈，令投資者不敢大量增加空頭頭寸。美聯儲官員已經開始暗示將討論縮減刺激，美聯儲周三宣佈，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，該安排是在疫情最嚴重時期為穩定信貸市場而推出的。而本周壓軸登場美國 5 月非農就業數據將是市場的一大焦點，上月公佈的非農就業數據遠遜於預期，令美元挫跌；但近期美國數據普遍造好，故在本周五數據公佈前，美元轉穩；而作為前瞻指引的 ADP 民間就業崗位剛在周四公佈，增幅為 97.8 萬個，遠優於預估的增加 65.0 萬個，並且進一步對美元形成支撐；目前市場普遍預計 5 月非農就業崗位料增加 66.4 萬個。

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐，向上則受制於 0.91；不過，圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及 0.7677，僅僅高於 5 月 4 月低位 0.7675，而技術圖表可見 5 天平均線跌破 10 天平均線，10 天平均線亦已下破 25 天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7430 水準。上方阻力預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916

CAD 加元 - 加元連番受制 1.20 關口，醞釀回挫壓力

美元兌加元走勢，匯價已連續三周多時間盤穩於 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數亦有明顯之回升跡象，MACD 指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於 1.20 關口之上，可望美元兌加元傾向開展反撲。向上阻力先會回看 25 天平均線 1.2140 及 1.2350 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2510 水平。而下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價創兩年新高，受助 OPEC + 維持政策不變和需求希望

油價維持探高，石油輸出國組織 (OPEC) 和其盟友組成的 OPEC + 聯盟堅持供應政策不變，以及需求復甦，蓋過了人們對全球各地疫苗接種進度參差不齊的擔憂。OPEC + 上周表示，將堅持當前逐步放鬆供應限制的政策。周四公布的周度庫存報告顯示，上周美國原油庫存降幅超過預期。美國原油期貨上漲 0.81 美元，漲幅 1.2%，結算價報每桶 69.62 美元。盤中一度高見 69.76 美元，為 2018 年 10 月以來最高。

技術圖表所見，油價衝破近期頂部，料本周仍呈上試傾向。上望目標明顯指向 70 美元的整數關口，下一級看至 71.10 及 75 美元。支持位則預估在 68 及 67.70，下一級參考 25 天平均線 65.90 美元。

預估波幅：

阻力 70.00 – 71.10 – 75.00

支持 68.00 - 67.70 – 65.90

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)