【安聯投信】經濟復甦方向未變 全球主要股市持續吸金

美國最新就業數據低於預期、國際油價走升，美國政府持續協商基建政策，全球股市走勢震盪但仍續揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興歐非中東與拉丁美洲地區股市資金小幅淨流出外，全球其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中已開發歐洲股市以 22.7 億美元的淨流入資金居全球股市之冠，全球新興市場與亞太不含日本股市單周也都有 20 億美元以上淨流入，表現不俗。

安聯投信表示，美國最新非農就業數據低於預期，經濟復甦力道強勁但出現短暫缺工現象，不過聯準會最新褐皮書報告稱經濟復甦腳步加快，基本面展望仍佳；此外，雖拜登政府宣布對中國企業採取新一輪制裁措施，但股市在經濟解封、企業獲利成長的推動下動力仍在，美股四大指數單周全數收紅。

觀察過去一周全球主要股市，歐洲在疫苗施打下經濟持續復甦，道瓊歐洲 600 單周收紅。亞太區在近期疫情復燃下重要指數漲跌互見，包括日經、上海綜合、滬深 300 及香港恆生等指數走跌，台灣加權指數則是以單周 1.65% 漲幅在亞太區表現領先，韓國、菲律賓、印尼等股市也有不錯表現。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在疫情爆發一年後全球疫情仍顯嚴峻，其中已開發國家在疫苗施打率較高的帶動下，復原狀況明顯優於新興市場國家，其中美國在總統拜登的大力推動下，至少施打過一劑疫苗的民眾也已過半；根據包括 Google mobility data 在內等數據也顯示美國在零售與休閒方面的表現至五月下旬為止也為歐美主要開發國家中最佳，終端市場消費力道的回升有望持續推動經濟復甦。

謝佳伶指出，在經濟復甦大方向的確立下，市場普遍對美國企業今年獲利表現有不錯預估，其中雖然有拜登政府計畫推動的加稅政策，但在基本面強勢、貨幣與財政政策的支持下，多數企業在第一季持續上調展望，故預期美國企業獲利在將加稅因素納入後今年仍可望有 10% 的成長，有望成為風險性資產持續走揚的動力。

在美國資產的投資上，謝佳伶建議主要應關注企業展望正向樂觀的類股，包括受惠經濟改善、基期低的必須消費、能源等產業，以及符合長期成長趨勢的 AI、5G、電子商務、潔淨能源及醫療保健等美股族群，把握成長與景氣循環股投資機會。

此外，謝佳伶表示可轉債在經過上半年修正後，投資價值出現，而從初級市場觀察也可發現可轉債需求上升，加上其具有可止跌於債券底價，但卻可隨股票上漲的特性，在波動仍可能隨時再起的市況下更具吸引力，建議可加入整體資產配置，強化投資組合抗波動能力。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 過去一周台股大致呈反彈走揚、高檔震盪格局，其中傳產股明顯較為強勢，電子股則是漲跌互見。整周來看，指數雖然在 4 日一度面臨短線漲多拉回壓力，但周線仍連續三周收紅，發展正向。

在產業部分，廖哲宏指出，大宗商品報價持續走揚，油價也來到近期相對高點，經濟復甦方向仍未改變，相關需求也帶動包括造紙、航運等報價走揚，進而使受惠類股族群獲利持續上修，股票價格也相對強勢。

在投資建議上，廖哲宏表示，根據觀察，目前上游半導體及部分零組件缺貨漲價現象仍未消失，但因短期內印度、東南亞疫情起伏恐影響電子產品需求，加上歐美經濟解封後消費預算也可能轉向旅遊與服務，科技產品需求可能有不確定性，故在電子股的布局上建議以具有長線成長利基的產業如電動車、人工智慧物聯網、高速傳輸及伺服器等為主，持續參與長期成長。

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