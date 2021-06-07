戴上口罩運動與訓練該注意什麼？國外專家指出專注調整訓練時間高於強度

戴上口罩運動是否讓運動訓練的困難度也隨之增加？根據《英國運動醫學雜誌》上發表的一項新研究指出，口罩增加訓練困難度的原因是影響呼吸，因此，有些專家就強調訓練的過程中要注意的是時間並非強度。

英國運動醫學雜誌上發表的一項新研究的研究人員發現，在跑步機上劇烈奔跑時戴上布口罩會使運動時間減少 14％，最大攝氧量（VO2 max）減少 29％。參與研究的人在自我報告中表明，戴著運動口罩時，在較高的運動強度下會出現呼吸急促和幽閉恐懼症。對於這點研究人員給予教練和運動員的建議，當戴上口罩進行運動訓練時，應該要適時的修改運動訓練的頻率、強度、時間和類型。

專家學者的說法

馬里蘭大學醫學系內科醫師 Vivek Cherian 表示，當你必須要戴著口罩進行運動訓練時，請勿立即進入高強度的訓練節奏內，並需要漸漸的建立一種呼吸的習慣性，這樣才能逐漸的適應不同階段的劇烈訓練。並特別強調，隨著訓練時間及次數的增加，你將會漸漸的習慣戴著口罩季型運動訓練，同時也將自然而然的增加訓練的強度；當前的狀況可將訓練目標由強度轉向耐力，例如跑更長的距離而不是增加跑速，最後也補充說道，與不戴口罩的訓練情況相比，在每次練習或是練習組間的休息時間，必須要設定較長的休息時間為佳。

FAAFP（美國家庭醫師學會會員）預防醫學部首席醫學官 Eduardo Sanchez 博士說，運動訓練是維持身心健康最佳的方式之一，因此，我們鼓勵人們能從中找尋到安全且舒適的運動方式。

舒適與安全是關鍵

馬里蘭大學醫學系內科醫師 Vivek Cherian 指出，他建議選擇口罩運動時要注意下列幾點：

1. 透氣

2. 週邊貼合

3. 運動訓練時盡量不要弄濕口罩

同時，他也強調不管你選擇的口罩是哪個品牌，在訓練時都要注意自己的身體感受。

另外，他也提供以下以個建議：

當你感受到身體不適時

1. 請立即停止運動及訓練

2. 離開人群以便可以安全的取下口罩

並須停止運動訓練的狀況

1. 頭昏

2. 頭痛

3. 胸痛

4. 呼吸急促

5. 感覺快昏倒

資料參考／YAHOO、CNN

責任編輯／David

來源：《運動星球》6 月

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