指數回萬七 電子接棒?

大盤五月份強拉下影線達 1909 點，其中以傳產族群貢獻最多，但指數站上萬七後，我認為要往 17700 點做回升，電子股須接棒表態，畢竟大盤指數結構仍以電子股占比居多，資金也確實有回流電子跡象，高價 IC 如矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 皆創歷史新高，IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 站穩月線往千元大關邁進，雙低面板股站上所有均線，指數未來走出反彈變回升的行情，上述個股走勢值得留意。再看國際股市，現階段疫情最嚴重的印度 4 月才小跌 1.47%，5 月份大漲 6.47%，其餘越南、新加坡同樣受到疫情影響，指數也都回到高點甚至創高，反觀加權指數 5 月份因本土疫情爆發而跌，6 月電子若能順利接棒補漲，不排除往前波高點 17700 挑戰。

驅動 IC 獲利亮眼，面板股遭錯殺

股本小且籌碼集中的 IC 設計是電子的先行指標，千元等級的 IC 設計股領先創高，業績最好的驅動 IC 族群，敦泰公佈 4 月自結 3.34 元，單月獲利就快追平 Q1 4.24 元，顯現驅動 IC 需求仍相當好，第三季不排除持續調漲價格。面板 5、6 月價格持續上漲，中國面板大廠京東方各廠區將進入歲修，時間長達一季，將有助於支撐面板 Q3 報價，遭到錯殺的面板雙虎友達、群創 Q1 獲利分別繳出 1.25 元、1.15 元，在面板報價續漲下，Q2 獲利優於 Q1，上半年獲利已達 2 元，友達股價從 35.55 元跌到 19.7 元，回檔 44.5%，群創從 32.55 元跌到 18.85 元，回檔 42%，短線就算整理，下檔空間也不會太大。

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