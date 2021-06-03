股價漲、運費漲、原物料漲

洪寶山

誠如上周所提示的：「疫情越嚴重，股市越有可能挑戰新高」，這是去年歐美大規模封城鎖國，股民趁著居家防疫期間，拿著政府的失業救濟金推升股市的特殊現象，尤其以 GameStop(遊戲驛站) 為代表的散戶軋空盤最具代表性。這也是為什麼疫情嚴重的印度股市、巴西股市、越南股市紛紛創新高或即將創新高，因為疫情越嚴重，股民越是仗著政策不能放手不管而積極搶進。

「缺工、缺船、缺櫃」成新常態

從這個角度來看，台灣加權指數自五月十七日至二十八日期間表現，隨著本土 COVID-19 確診人數與死亡人數創新高，台股卻旱地拔蔥式的從五月十七日的 15159 低點漲到二十八日的 16889 高點，累積漲幅達 1730 點 (+11.41%)，融券張數前五名的股票全數集中在航運類股，分別為華航 105042 張、長榮航 42046 張、長榮 30160 張、陽明 28018 張、萬海 15435 張等，而航運類股指數從五月十七日的 136.28 低點漲到五月二十八日的 209.28 高點，累積漲幅達 53.56%，很嚇人吧，因為只要這個疫情不結束，估計海運的缺櫃、缺船、缺工的困境就不容易紓解。

而五月二十九日世衛組織表示：「只有當全球七成人口都接種疫苗，COVID-19 疫情才會結束」，目前中國上週接種人數超過六億人，自三月二十七日超過一億人次以來，每達億人次所需時間為二十五天、十六天、九天、七天、五天，間隔不斷縮短，若六月維持每五天達一億人次接種的話，不排除跟美國同一天 (七月四日) 達到群體免疫的目標，這對於全球經濟邁向復甦至關重要，但也加劇華爾街對於通膨增溫的預期，在六月十五日的聯準會 FOMC 會議召開之前，通膨議題仍是主戰場之一。

因為市場對於通膨上揚雖存在擔憂，但這份擔心更多聚焦於聯準會收緊寬鬆政策的時機，而並非美國經濟將重蹈上世紀七○年代的惡性通膨，畢竟史無前例的貨幣寬鬆環境才是營造全球股市榮景的主要動力之一。

通膨持續上揚成為市場共識

從五月十五日開始，過了第一個十四天觀察期，三級警戒延長到六月十四日，本土確診人數雖有下降，但防疫中心鬆口「沒有樂觀的條件」，這點間接驗證先前本欄提示的新常態─「軟封城可以維持經濟活動，同時爭取時間接種疫苗，但代價就是要習慣與病毒共存」。

回顧過去一年世界各國的疫情變化，已達群體免疫的以色列也好，或是接種速度較快的美歐中，甚至飽受變異病毒困擾的日本、巴西、印度等，當 COVID-19 病毒首度擴散後，不論是大規模的封城或是局部城市的區域封鎖，本土確診就算短期清零，最終或因境外傳入，或是無症狀患者的隱形傳染鏈，導致只要一解封，疫情就再次復發，反反覆覆，不管是民主防疫的英國，或是集權防疫的中國，無一例外，所以身處在台灣的我們，首先就是要建設好心理準備─「每天戴口罩、勤洗手、避免群聚」直到這場疫情結束。

於是「缺工、缺船、缺櫃」是新常態，製造商面臨的供應短缺、商品價格走高、經濟重啟後消費需求強力反彈和財政／貨幣刺激政策等諸多原因互相影響下，供給緊縮而需求增加，造成通膨持續上揚成為市場共識。

以鋼鐵與汽車為例，上游金屬採礦業漲價後會迅速傳導到鋼鐵加工業，兩者 PPI 走勢基本一致，然後鋼鐵加工 PPI 傳導到下游的汽車製造 PPI 需要的時間較長，大約為一年左右。

由於中國是目前最大的汽車消費市場，本輪通膨週期鋼鐵加工業 PPI 於二○二○年五月見底回升，照道理推測，汽車製造的 PPI 大概將在二○二一年第二季末止穩上揚，但終端消費的交通工具 CPI 與 PPI 逐漸有脫鉤的跡象，反而跟上游金屬採礦業的相關性更高，因此本輪交通工具 CPI 在二○二○年九月就開始止穩回升。

今年四月基本金屬因美中歐承諾節能減碳而大漲一波，由於四月的美中 CPI 與 PPI 都上揚，以至於經濟領先復甦且緊縮貨幣的中國不願看到原物料繼續上揚，造成輸入性通膨的威脅，於是北京官方在五月三度公開喊話壓制鐵礦砂漲勢，導致中國鋼筋和熱軋鋼捲主力合約，在五月份前十二天，分別大漲 14.5%、17.5%，但是接下來兩週狂瀉 24%，價格跌勢太兇猛，導致中國鋼鐵廠的獲利一夕蒸發，結果就在市場投機炒作氣氛稍微收斂之際，唐山市放寬了鋼鐵廠限產政策，或許是擔心在疫情期間如果鋼鐵廠出現虧損，可能引發民怨。

拜登節能減碳＋基建計畫 鋼鐵價格易漲難跌

不論如何，鐵礦砂與鋼筋出現反彈，從這段插曲可以反映出一個事實─在碳中和的大背景下，鋼鐵價格上漲是長期趨勢，人為的打壓就好比去年十一長假中國水運局打壓貨櫃運費，只能影響一時。

不過影響本輪鋼鐵價格上漲的主要驅動力不在中國，而是拜登的基建計畫，今年三月底北美鋼材價格就已經創新高，超過二○○八年的高點 (同時期的中國鋼價沒有突破二○○八年的高點)，而且北美的鋼鐵庫存處在歷史低位，由此可知，在拜登的節能減碳與基建計畫支持下，鋼鐵價格將易漲難跌。

近期傳出拜登與共和黨協商的基建計畫的金額將下修到一．七兆美元，照說屬於利空，但美股與台股的鋼鐵股卻利空中反彈，估計後續可望比照貨櫃三雄在大跌四成後，反彈再創新高。

中鋼第三季單月營收獲利 將挑戰歷史新高

本波鋼鐵股反彈的領先指標是海光，漲幅達 92.8%，帶動同樣是鋼筋的威致也突破前高，儘管股民操作原物料的邏輯是參考現貨報價走勢─即鋼價上漲，股價跟漲，同樣的方法也用在 DRAM、面板、貨櫃運費等。

但是從毛利率改善的角度，漲價並不能提升毛利率，主要是透過控制人力成本與折舊來實現，說明量大才是原物料股業績的核心因素，所以接下來該留意中鋼的表現。 由於中國限產出口鋼材減少降低對亞洲鋼價的干擾，美國與越南的鋼價續創新高，推升中鋼六月盤價連十二漲，漲幅為 8%。

目前中鋼盤價漲幅優於煉鋼原料成本增幅，利差持續擴大，再加上中鋼產品報價本就落後國際行情一段，每噸達一百至二百美元，即使國際行情止漲，也都還有補漲空間。

六月一日公布五月的鋼品出貨量，含鋼胚半成品，共計 116.9 萬公噸，較目標量 110.6 萬公噸多出 6.3 萬公噸，顯示內外銷拉貨動能強勁。

五月的鋼價修正，目前除了中國，歐洲、美國、日本、南韓、越南等地行情仍處高位，依舊看漲，估計中鋼七月盤價持續上漲的機會甚大，預期調幅將不小於六月的 8%，預估第三季單月營收獲利挑戰歷史新高，下半年營運樂觀看待。

來源：《理財周刊》1084 期

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