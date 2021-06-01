憂領股東會紀念品成防疫破口 金管會籲142家公司延後發放

為避免股東會紀念品發放造成群聚、成為防疫破口，金管會今 (1) 日表示，呼籲上市櫃及興櫃公司審慎評估，延後股東會紀念品的發放，據統計，今 (2021) 年擬董事改選並發放股東會紀念品的公司有 142 家。

為避免召開「實體股東會」可能的群聚風險，金管會已經將所有股東會全數暫時喊卡，延後至 7-8 月再召開，但是，股東長久以來已習慣在開會前領取股東會紀念品，因此在委託書徵求期間，仍會至各徵求場所換領紀念品，此將與目前防疫政策相悖，恐造成群聚。

金管會表示，雖然股東會紀念品的發放為公司自治事項，但是，為了降低股東領取紀念品可能造成群聚的風險，金管會已督導集保公司於 5 月 28 日透過視訊會議宣導上市櫃公司自辦股務及股務代理機構，延後或分散股東會紀念品發放的日期，並請確實落實做好防疫措施。

金管會呼籲，公司若純粹提供股東（含電子投票之股東）領取紀念品者，儘量延後到疫情趨緩時再另行發放。若有個別因素考量，仍將如期發放者，建議在戶外發放時應確實規畫排隊動線，並派專人指揮排隊，防止人群聚集、並保持排隊前後間社交距離等防疫措施。

金管會表示，目前面對疫情變化，防疫需要全民的團結與配合，籲請資本市場所有參與者共體時艱，金管會並已督導集保公司加強稽查股務代理機構及自辦股務公司，在辦理相關作業是否確實遵循公開發行股票公司股務處理準則、股務單位內部控制制度標準規範、及指揮中心與各地方政府的防疫規範等規定，並納入集保公司對公司自辦股務事務者或代辦股務機構的評鑑項目。