【永豐期貨】疫情及缺水趨緩 台股站上萬七大關

期貨走勢

台指期週一上漲 148 點至 17011 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 57.43 點，電子期逆價差擴至 - 2.95 點，金融期逆價差擴至 - 5.65 點。現貨部分，三大法人買超 159.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 821 口至 - 6377 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 686 口至 - 24752 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 344 口至 - 4867 口。

上週五美國總統拜登公布 2022 財年預算案，規模達 6 兆美元，創二戰後來新高紀錄，美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.19%，標普 500 上漲 0.08%，那斯達克上漲 0.09%，費半指數上漲 0.86%。台股今天因疫情、缺水趨緩而開高上攻，雖盤中一度出現獲利了結賣壓，但電子股領軍回穩，加權指數終場上漲 1.17%，收 17068.43 點，站上 17000 關卡。權值股來看，台積電上漲 1.19%，收 597 元，將挑戰 600 元關卡，大立光開平盤附近後走高，終場大漲逾 4%，收 3030 元，而航運股持續強勢，除遭分盤處置的萬海賣壓較重之外，陽明及長榮再創歷史新天價，整體來看，近期市場已漸漸淡化疫情的利空，電子、金融、傳產呈健康輪動，今天呈現價漲量增的格局，而今天新增本土確診數也有所降低，隨著疫苗陸續來台，將有利有助支撐台股走勢，但投資人需留意市場對美國通膨的疑慮。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.65 升至 1.69。VIX 指數上漲 0.71 至 23.88。整體選擇權籌碼面中性偏多。 (永豐期貨研調)



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