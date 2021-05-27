佰鴻持續拓展利基型市場 佈局感測器封裝

佰鴻 (3031-TW) 今 (27) 日表示，將持續精進客製化發展、拓展利基型市場，也會朝各類特殊波長或感測器封裝進行研發，看好照明未來將朝更多附加價值邁進。

佰鴻今日參加證交所「綠色經濟暨航運」業績發表，公司表示，旗下產品多元，應用領域包括 3C 電子、顯示器、家電、安控、感應搖控、辦公設備、醫療儀器、照明、號誌標示、車用、智慧三表 (水表、電表、瓦斯表) 等。

除既有產品線外，佰鴻表示，也正研發 UVB 311nm 封裝、UVC 封裝、臭氧偵測、特殊波長 LED 封裝等應用，其中，UVB 311nm 封裝瞄準醫療領域，可治療異位性皮膚炎、牛皮癬等，正著手研究中；也正研發用於殺菌的 UVC LED 封裝模組。

此外，佰鴻今年也推出智慧型節能路燈，可搭配多款控制器及感測器進行環境監測，包括氣體、噪音、PM 2.5、溫溼度、風向風速等。

佰鴻認為， LED 照明未來可望朝更多附加價值進行，以異業合作形式，連結 4G/5G 發射器作為微型化基地台，及進行充電服務等。

佰鴻表示，今年將持續精進客製化發展，持續拓展利基型市場，除 LED 封裝業務外，對各類特殊波長或各類感測器封裝方面，也會持續進行。

佰鴻第一季營收 3.36 億元，季減 11%，年增 26%；稅後純益 4740 萬元，季減 1.7%，年增 10 倍，每股純益 0.28 元。