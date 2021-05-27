【第一金投信】台股近期走勢評論

在美國科技股轉弱與本土疫情爆發下，台股近期出現明顯回檔，波段跌幅一度超過 2000 點，然隨後跌破半年線即迅速反彈，預估在疫情仍處於高峰之際，短線將反覆打底測試，半年線為重要支撐。後續待疫情趨緩，盤整已久的電子股有望出現跌深反彈行情，帶領台股重回多頭格局，以下分別從籌碼面、評價面、基本面，3 個面向分析：

籌碼面：台股本次波段下跌期間，上市融資餘額自 5/10 高點 2702 億元降至 5/21 的 2200 億元，減少 18.6%，幅度超過同期台股跌幅 5.4%，顯示短期籌碼相對乾淨。此外，部分外資券商趁下跌之際調高台股評等，且外資法人在 5/17 回跌至半年線附近開始進場，累積 5 天共加碼 325 億元。因此，我們認為這波下殺讓散戶減碼、法人加碼，意味著籌碼轉趨穩定，有利於股市落底。

評價面：台股在此波下殺前，指數在 17000 點以上，評價確實較高，面臨技術指標過熱的風險。經過本次下跌修正後，本益比快速下滑，從 4 月底 17.23 倍跌至 5/24 的 14.93 倍，低於近 5 年平均 15.5 倍，評價修正後，台股已來到相對便宜水位。

基本面：

●我們認為科技業影響不大，因為 1. 中下游 PC 與零組件產線多在中國；2. 半導體製造為重要戰略產業，停工機率不高；3. IC 設計影響更為輕微，大多公司可進行居家辦公。最差情況可能為，若進入第四級封城，部分台灣科技產線運作才會受到影響，但預估發生機率不高。

●我們認為以內需消費為主的傳產業 (觀光、百貨、餐飲類股) 的影響程度較大，然以外銷為主的產業，如紡織成衣、自行車、製鞋、航運等較不受影響。然倘若進入四級封城，產線將會受影響。另一方面，原物料產業受國際報價波動主導，受台灣疫情的影響甚低。

整體而言台股經過本次下跌，評價已相對便宜，值得逢低買進。然而，科技股基本面仍有部分雜音出現，如中國 5G 手機庫存過高、半導體重複下單疑慮等，加上那斯達克及費半指數仍處於震盪整理格局，預估台股直接 V 型反攻機率較低。因此，預料短線低檔震盪格局不變，科技電子股持續醞釀上漲動能，待疫情趨緩，台股將回到多頭格局，趁此時回檔分批加碼，電子股看好跌深的半導體族群，傳產則持續看好航運與外銷概念股。

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）、公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至基金經理公司官網查詢最近 12 個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100％」。各期間報酬率 (含息) 是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為 RR1~RR5 等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。本基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。遞延手續費 N 級別，持有未滿 1、2、3 年，手續費率分別為 3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿 3 年者免付。