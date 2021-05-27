【野村投信】《難得特別時機，主動掌握完整潛力》

■ 野村投信發行全球首檔 Fallen Angel 主題的主動式操作債券基金

雖然墜落天使 (Fallen Angel) 高收債的投資主題對於台灣投資人來說可能較陌生，但其實 Fallen Angel 高收債在國外相當受歡迎，許多金融公司都成立 Fallen Angel 高收債的 ETF，目前全球有 4 檔 Fallen Angel 高收債 ETF，分別是 2012 年在美國納斯達克上市的 VanEck Fallen Angel ETF、2016 年在美國納斯達克上市的 iShares Fallen Angels USD Bond ETF、2016 年在倫敦證券交易所上市的 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF，及今年在莫斯科證券交易所和愛爾蘭證券交易所雙重上市的 FinEx Fallen Angels UCITS ETF。Fallen Angel 高收債 ETF 過去繳出優異的績效是吸引全球投資人的一大因素，截至 5/19，上述 4 檔 ETF 規模合計逾 2000 億台幣，顯見全球投資人對 Fallen Angel 高收債的投資需求。

然而一般台灣投資人若想要投資上述的 ETF，可能需要先思考幾件事，首先是如果投資人沒有國外券商帳戶，則需要透過國內券商的複委託服務才可以投資到這些 ETF，然而複委託的交易成本高昂，可能會降低 Fallen Angel 高收債的投資利潤，投資人勢必需要在投資報酬與交易成本之間做取捨；另一方面，傳統 Fallen Angel 高收債 ETF 的投資範圍僅限於追蹤指標的成分債券，僅涵蓋一般的 Fallen Angel 高收債，並且須按照指數比重被動配置，缺乏主動信用分析基礎，造成好、壞標的都要照單全收；此外，在全球央行大力實施寬鬆後，今年的降評數量開始下降，Fallen Angel 高收債 ETF 的新增投資標的減少，可能限縮投資增長潛力。

最後，若指數成分債券從高收益被升評回到投資等級，也就是先前專欄與大家介紹的明日之星 (Rising Star)，則會因為 Rising Star 脫離 ETF 追蹤指標的成分債券，因此傳統 Fallen Angel 高收債 ETF 必需出脫持債，造成投資人無法完整參與到 Fallen Angel 高收債變身成為 Rising Star 的債券價格上漲潛力。

若想參與 Fallen Angel 高收債的優勢同時又要避開傳統 ETF 的壞處，那就只有 Fallen Angel 高收債特別時機基金，方能超越 Fallen Angel 高收債 ETF 了。野村投信準備在 6 月 1 日發行超越傳統 Fallen Angel ETF 的升級版投資商品，即全球首檔以 Fallen Angel 作為主題的「主動式操作債券基金」- 野村特別時機高收益債證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，透過主動式操作方能完整掌握 Fallen Angel 高收債上漲潛力。

■ 運用主動操作掌握完整投資優勢，天使、星星、投資級債通吃

有別於傳統 ETF，主動式操作的債券基金具備較大彈性，由於本基金在台灣銷售，因此投資人不需要另外開立國外券商帳戶，就能夠在台灣的銀行、證券商等上架通路申購本基金，免除了國外複委託交易的高昂手續費用。

最重要的是，本基金稱為「升級版」的厲害之處就在於投資布局方面，透過與全球頂尖資產管理公司 - 威靈頓合作，借助該公司強大的信用分析團隊能力，並交由威靈頓全權委託操作。由於可以主動篩選債券，因此可避開 ETF 無法避開的前景較差標的，比 Fallen Angel 高收債 ETF 的投資選擇更勝一籌，並且針對市場環境變化時，主動式管理可動態監控，對於市況掌握度更高，更容易產生更好的因應對策。

此外，本基金更可彈性配置 Fallen Angel 高收債 ETF 所無法投資的投資級債券，還記得先前專欄向各位介紹的 Fallen Angel 高收債微笑曲線嗎？類似的價格表現其實也發生在被降評後仍為投資級的債券上，降評使其價格遭到錯殺，因此出現評價面優勢，這是本基金相較傳統 ETF 可額外參與到的部分。另一種投資機會當屬於被升至投資級的「明日之星」(Rising Star)，ETF 得被迫出售這個具價格上漲潛力的 Rising Star，而主動式操作債券基金仍能繼續持有投資級的好債券，另外，適度配置投資級債亦有助於降低整體投資組合的波動度。比較表如下圖一所示。

全球首檔 Fallen Angel 主題債券基金 - 野村特別時機高收益債證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 採主動式操作，期能完整參與 Fallen Angel 高收債的投資機會，透過龍頭大企業創造獨特資本利得機會，亦能同時掌握一般高收益債與投資級債的評價面利多，投資特色涵蓋較高信評投組、標的多的龍頭大企業，以及具資本利得上漲潛力標的，如下圖二所示。

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