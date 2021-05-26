【日盛投顧】指數收復月線

◆盤勢分析

1. 本土確診案例仍持續增加，市場關注「找不到傳播鏈」的個案數變化。周三加權指數於平盤上下反覆震盪，終場上漲 48.02 點、以 16，643.69 點作收，成交金額為 4，277.93 億元，籌碼方面，周三三大法人合計買超 47.76 億元：外資買超 19.5 億元、投信買超 2.92 億元、自營商買超 25.33 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤成交量較前一日縮減，暫以價穩量縮的整理格局看待。

(2)均線：周三指數守穩季線 (約 16，542 點)、收復月線(約 16，559 點)，下檔以 5 日線(為 16，384 點) 為支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，短線彈升格局延續。

3. 櫃買指數周三終場上漲 0.51%，收在 198.03 點，日 K 棒連四紅，短線壓力為季線 (約 200.9 點)。

4. 觀盤重點：市場情緒已逐漸回復理性，除非找不到傳播鏈的個案數失控大增，否則台股在震盪整理後，仍可望重返多頭走勢，然而，上檔的壓力預期仍須時間消化，建議持股水位不超過 7 成，後續留意短線跌深、5 月營收可能開出亮眼成績的族群，包括: 晶圓代工、IC 設計、記憶體、ABF、銅箔、車用、紡織、運動風、航運等，近日類股輪動快速，後續關注電子成交比重的變化。

結構類股輪動快速航運、生技再成盤面熱點

1. 航運: 國內本土投顧發佈 2615 萬海報告，看好亞洲線調漲效益，並指出第 3 季是零售旺季前的進貨高峰，樂觀看待美國線將帶領全球運價上漲，周三航運族群在 2615 萬海漲停帶動下，2609 陽明、2603 長榮同步轉強。

2.Mini LED: 市場預期，下半年即將發表的 MacBook 新品將採用 Mini LED 技術，Mini LED 概念股包括 6278 台表科、3437 榮創、3714 富采周三股價走揚。

3.IC 設計: 繼 2454 聯發科宣布針對部分員工啟動在家上班 (WFH) 機制後，2379 瑞昱也已跟進，IC 設計產品研發可遠距進行，受疫情影響應相對較小，周三 IC 設計股受資金青睞，包括 2379 瑞昱、5269 祥碩、5274 信驊、4968 立積、6138 茂達、6533 晶心科皆向上收漲。

4. 高爾夫球: 進入後疫情時代，隨美國高爾夫球場重新開放，打球人數持續攀升，高爾夫球品牌商訂單需求增溫，相關個股 8924 大田、6670 復盛應用、8938 明安周三股價相對大盤強勢。