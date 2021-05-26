【中信投信】中信關鍵半導體ETF 一站買齊半導體國家隊

雖然疫情尚未出現降溫跡象，但台股已逐步回穩，外資也由賣轉買，但疫情變化難測，建議投資重點放在報價上揚的半導體產業。於高度競爭的國際半導體產業中，台灣仍享有技術領先優勢，且是全球唯一擁完整供應鏈的國家，導致台灣半導體產業與國際知名半導體指數相較，績效表現亦毫不遜色。為掌握這股投資洪流，中信投信推出全台首檔高度聚焦台灣半導體產業、並結合 ESG 投資策略的 ETF - 中信關鍵半導體 ETF，將於 28 日掛牌。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，近期消費終端市場出現雜音，中國手機銷售目標下修、中國五一長假電子產品消售不如預期等，使市場對於半導體族群股價展望出現疑慮，但半導體上游 IC 庫存水位來看，雖然庫存水位有略微上升，但仍小於五年來平均。據 Susquehanna Financial Group 調查，晶片交期到 4 月再攀升至 17 週、達 2017 年以來新高，也比 3 月的 16 週再高出 1 週，且所有主要晶片產品類別交期均大幅升高，顯示業者更急切確保晶片供應現況。

張圭慧認為，半導體中游的晶圓代工廠，不僅是半導體產業的中樞，由於產品應用廣，不受單一市場需求風險影響，目前 12 吋成熟製程及 8 吋晶圓產能供需吃緊狀況仍相當嚴峻，預期全年營收穩健，獲利有望創高，建議投資人可留意低接契機。

目前國際上較廣為使用的半導體指數，有美國費城半導體指數、韓國半導體指數。如果將中信關鍵半導體 ETF 追蹤的 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，與上述國際指數相較，根據彭博統計過去兩年（2019/5/17-2021/5/17）期間，ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數報酬率約 164.6%，相對高於前兩者。

ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數完整包含產業上、中、下游，上游 IC 設計約占指數權重 45%，中游晶圓代工佔 38.3%，下游封裝測試約 10%，材料設備等其他約佔 6.7%，具高度產業代表性。指數設計上，希望在分散風險與掌握市場動能間取得平衡，最大成分股佔比不超過 20%，前五大成分股佔比不超過 65%，指數前兩大成分股為聯發科、台積電 *，指數於 4 月調整過後，原本兩檔成分股皆為 20%，但由於聯發科近期漲勢相對強勁，故成為第一大成分股；ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數也是目前所有台股主要指數中，聯發科佔比最高的。看好 IC 設計族群近況的投資人，可多加留意。

指數篩選重視股利永續性、及獲利成長兩大重點，故要求成分股股利率須大於零，或者投入資本回報率大於零。指數採季調整以快速反映市場變化，提供每季配息滿足有現金流需求的投資人，並依照晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分，剔除 ESG 風險較高企業，降低投資人踩雷機率，提高長期報酬率。

* 以上若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為基金未來之持股。

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本公開說明書可至下列網址查詢：本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。

本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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