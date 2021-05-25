【統一 投信】統一投信線上開戶 免出門效率高

防疫期間宅在家保平安，學生停課不停學，股市正常交易，「宅經濟」熱絡，「宅投資」也有快易通。統一投信鼓勵民眾在家利用線上開戶功能，免出門、效率高、手續簡便，定期定額投資基金不中斷；平均開戶時間只需十分鐘，今天開戶，最快兩天內就可以線上申購基金，快速、簡易、馬上開通。而且目前還有全系列基金定期定額終身零手續費優惠，活動至六月底前。

目前已有部份投信業者提供線上開戶功能，線上開戶指的是可以透過投信投顧公會認可的晶片金融卡核印或網路銀行簽署，全程在線上作業，即可完成開戶流程，無須再有任何臨櫃、郵寄等紙本作業，也不像傳統紙本作業需等待銀行端約三周至四周冗長的核印時間。

統一投信的線上開戶提供兩種方式，一種是讀卡機搭配晶片金融卡核印，另一種不需要讀卡機，直接透過網路銀行簽署。兩種方式各有多家銀行配合作業（適用銀行名單詳列於官網），投資人可任選對自己便利的方式。只要備妥雙證件照片檔案、網路銀行帳號或晶片金融卡加讀卡機，按照系統指示進行，依客戶實測經驗，最快 10 分鐘即可完成開戶手續。

此外，統一投信線上開戶採用 RWD 響應式網頁設計，不論採用電腦、手機、平板，皆提供相同的操作體驗。基本資料、銀行帳號、投資適性、證件圖檔，四類資料填完即存，如果過程中因故中斷沒填寫完，下次也不用從頭開始填寫，可在不同裝置登入，繼續進行未完成的開戶程序。

統一投信提醒，進行線上開戶作業比較常遇到的狀況有兩種，一是客戶填寫戶籍地址不完整，依主管機關規定需與身分證上的戶籍地址一致，包括村里鄰等資料；二是證件照片上傳有問題，例如解析度太差、反光導致部份資料難以辨識、自行在圖檔上加註文字等等，因而導致需補件重審。

警語：基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。統一證券投資信託股份有限公司，總公司：台北市松山區東興路 8 號 8 樓，服務專線：0800-018-889。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。