4月景氣燈號可望續亮紅燈、宏碁線上新品發表會 本周大事預告

國內景氣熱絡，國發會周四 (27) 日將公布 4 月景氣燈號，市場預期，可望連 3 個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，但近期國內疫情升溫，恐影響後續景氣燈號變化，另外，受惠近期遠距商機暴增，宏碁筆電產品需求倍增，本周也將舉辦全球新品發表會，推出今年度新品搶市；以下是本周大事預告：

4 月景氣燈號可望續亮紅燈 關注國內疫情升溫影響

國發會周四 (27 日) 將公布 4 月景氣對策信號分數，隨著國內景氣持續熱絡，根據已公告數據、經濟環境評估，市場預期，4 月景氣燈號可望連 3 亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。

不過，隨著國內疫情升溫，全國防疫警戒全面提升至三級，恐衝擊台灣經濟成長表現，對此，國發會表示，從出口、投資、消費三大面向評估，只要能守住廠商出口訂單，今年全年經濟成長率仍可望保 5，評估國內疫情對經濟成長率影響落在 0.16 到 0.53 個百分點。

宏碁全球新品發表會 5/27 線上登場

宏碁將在台灣時間 5 月 27 日舉行全球發表會，以《NEW PERSPECTIVES》為題，線上發表下半年筆電、周邊新品，市場預期，將涵蓋宏碁近年主打的電競、輕薄、創作者、強固型等各產品新品，同時也將有新款 Chromebook 亮相。

而面對近期國內疫情升溫，全台各級學校停課不停學，筆電需求大增，宏碁透露，居家上班、遠距教學電腦設備需求量數倍成長，將加緊供貨，滿足需求，應遠距商機需求，更宣布推出萬元有找的教育筆電，鎖定學生線上學習需求，月底可望陸續交貨。

證交所、櫃買中心業績發表會 公司展望、疫情衝擊成焦點

本周證交所、櫃買中心邀請上市櫃公司召開業績發表會，市場聚焦營運展望、近期國內疫情升溫對後市影響，周一 (24 日) 將由倉和、亞泰、凱崴打頭陣，周二 (25 日) 則有台灣高鐵、可寧衛、健喬、友華、大樹等，周三 (26 日) 有裕民、裕隆集團，周四 (27 日) 四維航、裕融、江申、奈米醫材、太醫、寶島科等也將接棒登場。