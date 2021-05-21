〈鴻海股東報告書〉劉揚偉：3+3成果超乎預期 上市30年新鴻海轉型有成

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，鴻海今年掛牌上市將滿 30 年，在過去一年多來，「3+3」新產業、技術領域發展佈局，取得超乎預期的成果，顯見新鴻海轉型有成。

鴻海今 (21) 日上傳營業報告書，劉揚偉指出，鴻海從 1991 年掛牌至今，上市將滿 30 年，從一家連結器代工製造為主、年營業額 17.75 億元的公司，到現在年營收達到 5.35 兆元，過去 30 年間業績成長 3000 多倍，成為一個版圖橫跨亞洲、美洲、歐洲的全球性集團，目前在電子代工服務領域 (EMS) 排名全球第一，市佔率超過四成。

劉揚偉表示，秉持著公司所訂下的「不斷開發新產品新技術，以因應市場的變化」的原則，在這幾年來，除了推動既有 ICT 產業現況體質調整，因應新產品、新客戶的需求外，也推動「3+3」新產業、技術領域發展佈局，而過去一年多來，也取得超乎預期的成果。

其中，在 MIH 聯盟方面，劉揚偉表示，自去年 10 月成立短短 6 個月後，已有超過 1500 家成員加入，成員遍及海內外五大洲，獲得軟硬體、服務等領域的合作夥伴熱烈響應，其中不乏頂尖企業，都將是推動電動車產業發展的關鍵佈局。

另外，鴻海集團推動的「F1.0 現況優化、2.0 數位轉型、3.0 轉型升級」短、中、長期企業改造計畫成效逐步顯現，劉揚偉表示，F1.0 現況優化使集團內外的溝通效率與速度提升，不但未因新冠疫情而受限，甚至更優於以往；F2.0 數位轉型則建立創新工廠數位管理體系，提升競爭力同時再獲世界經濟論壇 (WEF) 燈塔工廠認證。

F3.0 轉型升級方面，劉揚偉表示，除了 MIH 聯盟外，也與美國電動車新創 Fisker、中國吉利汽車、拜騰等合作，拓展未來電動車產業的出海口；同時成立鴻海研究院，超前部署未來 3-7 年的前瞻技術，不只提供集團從「勞力密集」轉型至「腦力密集」的能量，也強化提升產品價值，拉開與競爭對手的距離。