【日盛投顧】指數反彈站上10日線

◆盤勢分析

1. 美股受惠經濟數據利多上漲，激勵台股加權指數週五反彈，早盤一度攻上 16，400 點之上，但上檔季線附近解套賣壓仍重，成交量無法有效放大，加上本土疫情居高不下，使得漲幅縮小，收盤站上 10 日線之上，OTC 指數漲幅集中市場來的大，市場資金聚焦宅經濟、紡織、航運、被動元件等族群，終場加權指數上漲 259.70 點，漲幅 1.62%，收在 16，302.06 點，成交金額為 4，322.82 億元。三大法人合計買超 171.19 億元：外資買超 174.46 億元、投信賣超 7.08 億元、自營商買超 3.81 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線持續量價背離。

(2)、均線：下檔支撐為 5 日線 (約 15，995 點) 附近，壓力為季線 (約 16，533 點) 附近。

(3)、技術指標：日 KD 向上開口，短線仍有機會盤堅。

3. 櫃買指數上漲 1.96%，收在 190.87 點。短線支撐為 185 點附近，壓力為 196 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、封測、金融、紡織、宅經濟及高殖利率股。

結構宅經濟、航運、紡織、被動元件強勢上漲

1. 被動元件：龍頭股 2327 國巨 4 月營收繳出近 30 個月以來的新高，公司派決定實施 4000 張庫藏股，周五開盤股價表現強勢，另外 8043 蜜望實公司也是實施 2000 張庫藏股，股價攻上漲停也帶動相關被動元件如 2492 華新科、2375 凱美、3026 禾伸堂等股價反彈上漲。

2. 紡織：1455 集盛今年前四月 EPS 達 1.27 元，獲利大幅成長並創同期歷史新高，股價連續 2 日攻上漲停，也帶動相關加工絲廠 1457 宜進、1444 力麗、1447 力鵬等股價均強勢上漲，另外其他紡織股如 1460 宏遠、1459 聯發、1440 南紡等均表現強悍攻上漲停。

3. 宅經濟：本土疫情全面進入第三級，民眾因防疫改變消費模式，宅經濟持續成為資金青睞族群，物流業者 2642 宅配通及 2608 嘉里大榮均強勢攻上漲停。

4. 操作建議：台股加權指數周五受前一日美股激勵出現反彈上漲並站上 10 日線，不過就台股技術面，短線季線套牢量仍大，加上外資期貨空單加空，預期指數應維持區間反覆震盪打底，不過仍要提防疫情再擴大，導致系統性風險再起，因此操作上建議靜待量縮拉回後再佈局，選股上可留意被動元件、封測、金融、紡織、宅經濟及高殖利率等相關個股。