新事業營收估倍增 宏觀Q2起漲價 漲幅超過成本增幅

射頻 IC 廠宏觀 (6568-TW) 今 (21) 日召開閉門法說會，根據與會法人轉述指出，光通訊、物聯網兩大新事業今年進入收割期，業績估較去年倍增，全年營收也可望重返成長，同時，為反映成本，宏觀第二季起開始調漲價格，且漲幅超過成本增幅。

宏觀坦言，由於晶圓代工、封測產能吃緊，成本節節攀升，為滿足需求、反映成本上漲，第二季起開始調漲價格，且漲幅大於成本增幅，有助整體獲利提升，同時，隨著新品營收比重提升，今年毛利率也將優於去年的 48.95%。

細分各產品線，宏觀指出，主力產品電視 Tuner(調諧接收器) 已陸續打進美國及日本品牌機種，全球市占率將持續成長，且機上盒 Tuner 也取得大部分中國、新興市場標案，出貨樂觀。

同時，隨著 4K/8K 滲透率提升，相關 Tuner 新品用量大增，日、韓電視機、機上盒平台開始導入，近期也有機上盒開始採用雙核 DVB-C Tuner ，並成參考設計，隨著市場需求增溫，也有助拉高宏觀未來毛利及營收。

宏觀在衛星接收 LNB 的高階市占率同樣穩定成長，預期下半年整體 LNB 市場將有一波復甦商機，且動能可一路延續至明年首季。

宏觀並積極發展新事業，如物聯網、光通訊，其中，物聯網運用自身射頻技術，今年預計可簽署 10 個以上的 RFIP 及 RF 設計服務合約，相較去年 3 個合約倍數成長，去年首顆 SOC 也已完成客戶驗證，第四季起就開始量產貢獻營收。

至於光通訊，宏觀 HDMI 2.1 晶片領先亞洲同業通過標準實驗室規格認證，並開始出貨市場前三大光電模塊的客戶，HDMI 2.1 AOC 也因可廣泛應用在家庭 4K/8K 電視影音，遊戲電競及虛擬實境等，搭上宅經濟熱潮。

此外，宏觀也看好，隨著 5G 行動通訊、雲端資料中心和居家辦公趨勢興起，帶動龐大網路頻寬需求，各國政府、電信商和資料中心加緊推動更大頻寬的 PON 網路，將刺激 10G PON 發展起飛。

針對 10G PON 市場，宏觀也推出符合電信標準之 CMOS 雷射驅動器晶片，10G PON 雷射驅動器已於主要客戶順利驗證中，預計第三季貢獻營收，其他如 25G/40G/100G 數據中心傳輸晶片的樣品也已送樣認證，第四季就可開始挹注營收。