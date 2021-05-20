【聯邦投信】短期雜音擾市，多重資產分散布局歐股及新興亞債！

全球近期多空消息紛至沓來，聯邦投信指出，主要地區經濟數據表現雖仍穩健，但台灣疫情升溫、印度疫情失控以及美國通膨疑慮等因素皆造成全球金融市場波動加劇。不過，短期震盪雖然難免，但資金寬鬆環境仍有利於風險性資產表現，在資產加快輪動速度的情況下，操作上宜採多重資產分散布局，藉由跨資產、跨市場的配置來因應市場震盪情形，達到穩健資產、降低波動的效果。

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，預期疫情控制已顯著改善的歐洲國家將得以逐步重啟經濟，股市部分相對看好具高股息股票性質的歐股；此外，亞洲發展中國家今年經濟成長預測及復甦速度也優於預期，故債市部分則相對看好以亞洲為核心的新興市場債。

歐洲、新興市場經濟重啟，看好歐洲金融、礦產股及新興亞債！

游蕙蘭表示，5 月至今法國每日死亡人數低於 350 人、英國每日死亡人數更是低於 30 人以內，顯示現階段歐洲國家在疫情控制方面已漸趨穩定。此外，歐洲企業也已漸漸脫離疫情陰霾，如英國公佈的官方資料顯示，英國 1-3 月失業率降至 4.8%，優於市場所預期的 4.9%，顯現 4 月就業市場已進一步改善。由此可預見歐洲國家將逐步重啟經濟，加上旅遊限制有望於今年夏季放寬，歐洲經濟有望於第二季至第三季強勁復甦，因此布局於具高股息性質的歐股相對具有優勢，產業上則適合投資如金融類股、礦產類股等，因金融業業績較為穩定，所以配息也相對穩健；另外，今年礦產價格飆升有利於歐洲大宗物資廠商，故得以擇機佈局。

此外，游蕙蘭認為，受惠於歐美終端消費市場逐漸恢復，進而能帶動新興市場出口動能，其中又以新興亞洲的企業與經濟基本面表現較佳，因此債券資產得以鎖定亞洲新興市場。相對於已開發市場債券，亞洲新興市場債之債息較高，更受到追求收益的投資人青睞，未來也有望因經濟持續復甦收斂利差，後市具成長潛力。

整體而言，游惠蘭認為在資金寬鬆環境之下仍有望支持風險性資產，市場短期內雖可能因疫情反覆、通膨等消息面因素加劇波動，但投資人不妨透過多重資產配置掌握歐洲高股息股票與亞洲新興市場債之行情，掌握潛在成長空間。

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基金警語

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