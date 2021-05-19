〈台新金法說〉併購保德信人壽案 已向美國總部展延期限

台新金控 (2887-TW) 今 (19) 日舉行線上法說會，法人多關切併購保德信人壽案的最新進度，對此，總經理林維俊透露，目前仍積極與主管機關金管會溝通，已向保德信美國總部展延併購期限。

林維俊表示，台新金控第一季營運表現較去年同期有相當亮眼的高度成長，銀行及各主要子公司獲利動能皆表現強勁回升力道，該公司第一季稅後純益 45 億元，年成長 74.8%，每股稅後純益 0.37 元，則成長近一倍、達 94.7%，股東權益報酬率 11.08%，每股淨值為 13.50 元。

在各項主要收入方面，淨利息收入、淨手續費收入，分別較去年同期成長達 6%、17.9%，投資收益回升較去年同期成長達 105.9%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長 9.1%，總放款餘額成長 7.4%，台、外幣放款分別成長 7.9%、5.6%，財富管理手續費收入在保險銷售強勁帶動下較去年同期成長 13.5%，個人信貸也有不錯的表現，較去年同期成長 10.1%。

信用卡業務方面，有效卡數已突破 405 萬戶，特店家數上升至 15.8 萬家，仍舊維持市場領先地位。台新證券的經紀業務市佔率保持 2% 以上，承銷業務回溫，截至 4 月底，承銷主辦案件的金額及案件數居市場第二名，第一季台新證券稅後純益 3.9 億元，佔金控整體獲利達 9%，站穩獲利第二支柱角色。

資本結構方面，金控資本適足率 127.9%，銀行資本適足率 15.9%，資本結構持續穩健；台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為 0.13% 及覆蓋率 966.1%。

台新金去年 8 月 11 日宣布併購保德信人壽，至今已經超過 9 個月的時間，尚未獲得金管會審查通過，目前仍在補件程序中，對此，林維俊說明，仍積極與主管機關溝通，並盡最大努力配合各種監理要求，希望能夠早日取得核准。

此外，據了解，台新金與保德信美國總公司約定的併購最後期限是今年 5 月 10 日，林維俊證實，已向保德信美國總部展延併購期限，並隨時與總部聯繫，讓他們了解相關進度。

海外佈局的進度方面，林維俊也表示，台新銀行泰國曼谷辦事處各項開辦前準備順利進行中，預計於 6 月 28 日正式開業，台新銀行納閩分行及吉隆坡行銷服務處，目前仍加緊趕工，可望在第三季開業正式對外服務；越南隆安分行亦仍持續申設中，新據點開業後將與香港、新加坡、東京、布里斯本海外分行串聯，建構完整的海外台商融資平台，提供客戶最佳跨國金融服務，提高銀行海外獲利占比。

此外，對於純網銀開業後是否對台新造成影響？尚瑞強表示，台新銀行是數位金融創新的領先者，Richart 數位帳戶市占率穩居領先地位，獲客動能持續強勁，運用深化客群經營及多元產品策略。

尚瑞強進一步指出，而領先業界創新推出的 Richart Life 生活金融生態圈，結合跨界商戶策略夥伴，將行動支付、點數兌換與各項生活優惠串聯，持續提供更多生活應用場景的優惠與服務，以深化客戶體驗、提升黏著度，創造獨有的競爭優勢。