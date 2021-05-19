供電續亮吃緊黃燈 台電修正限電措施下次由E、F組先實施

全台供電吃緊，今 (19) 日尖峰備轉容量率僅達 6.19%，再度亮出供電吃緊黃燈，台電也預估今日尖峰負載為 3780 萬瓩，較昨日增加 52 萬瓩，另外，針對緊急限電措施，台電也修正為輪流實施，若未來再發生停電，將由 E、F 組分區先行實施限電。

台電表示，根據氣象預報今日恐再出現 38 度以上高溫，加上全國各級學校停課、民生用電增加，估今日尖峰負載將達 3780 萬瓩，較昨日增加 52 萬瓩，另外，今日日間備轉容量率原預估為 5.8%，經過調度增加民營機組後，將尖峰備轉容量率上修為 6.19%，但供電燈號仍為吃緊黃燈。

根據台電官網顯示，今日中午 12 點 30 分整體用電量達 3572.7 萬瓩，使用率 89%，而今日最大供電能力約達 4014 萬瓩。

為確保晚間太陽光電減少後能穩定供電，台電指出，已協調民營電廠、增購汽電共生量，預計可增加約 35 萬瓩，同時透過需量反應等措施，預計可減少 105 萬瓩用電需求，力求穩定供電。

另一方面，台電也針對緊急分區輪流供電順序作出修正，從原本一年一輪，改為由 A 組至 F 組，共六組饋線輪流實施，因此若未來再發生限電狀況，將由 E、F 組先行實施，並以此類推。