實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄5/17 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2358 廷鑫 05/17 上市增資 05/11-05/13 2550 13.5 13.5 國票 1 05/14 70696 6741 91APP*-KY 05/19 第一上櫃 05/13-05/17 2911 66.0 66.0 元大 1 05/18 18657 2250 第一化成-KY 05/25 第一上市 05/19-05/21 1150 76.0 76.0 康和 1 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。