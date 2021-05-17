關注焦點：

周二：美國房屋動工 (20：30)

周三：FED 會議紀錄 (深夜 02：00)

周四：領先指標 (22：00)

周五：美國 PMI (21：45)‧ 成屋銷售

(22：00)

今日重要經濟數據：

7：01 英國 5 月 Rightmove 住宅銷售價格指數年率 ‧ 前值 + 5.1%

20：30 美國 5 月紐約聯儲製造業指數 ‧ 預測 23.9‧ 前值 26.3

22：00 美國 5 月 NAHB 房屋市場指數 ‧ 預測 83‧ 前值 83

5 月 18 日 (星期二)

04：00 美國 3 月外資購買美國長期公債 ‧ 前值凈賣出 655 億

04：00 美國 3 月整體凈資本流動 ‧ 前值流入 726 億

XAU 倫敦黃金 - 金價再探近期頂部，本周料呈突破

美國上周三發佈的 4 月通脹數據意外強勁，CPI 升幅甚至創下近 12 年最大，加劇對通脹壓力升溫的擔憂。數據公佈後，美元顯著回升，一度高見至 90.91，因通脹升高可能促使美聯儲將升息時間提前，這種擔憂導致美股出現挫跌；但美元之後未能延續反彈，雖然美國周四公佈的 PPI 和初請失業金數據強勁，但未有推動美債收益率延續升勢，市場人士正在消化一定程度的通脹疑慮。至周五，美元更出現顯著回跌，數據顯示，美國 4 月零售銷售意外持平。迎來本周，日本將發佈第一季 GDP 和 4 月 CPI。英國歐元區澳洲發布月度就業數據；而法國、德國、歐元區、英國、美國均將發佈 5 月製造業 PMI 初值

倫敦黃金在上周三出現挫跌後，已見在 10 天平均線獲見支撐，隨後並重新走穩，並再次向上挑戰 200 天平均線阻力 1846 水平，自月初以來，金價曾多日上探此區，故若後市終可突破，有望開展新一波升浪。以自去年 8 月高位 2072.50 起始的累計跌幅計算，50% 及 61.8% 的反彈幅度為 1873 及 1920 美元，可作為後市的阻力參考；另外，1900 關口亦為重要依據。至於支持位則回看 10 天平均線 1815，下一關鍵將看至 1800 及 1780 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 3 日–1,018.20 噸

5 月 4 日–1,018.20 噸

5 月 5 日–1,019.33 噸

5 月 6 日–1,019.33 噸

5 月 7 日–1,025.15 噸

5 月 10 日–1,025.15 噸

5 月 11 日–1,025.15 噸

5 月 12 日–1,025.15 噸

5 月 13 日–1,024.28 噸

5 月 14 日–1,028.36 噸

5 月 14 日上午定盤價：1833.50

5 月 14 日下午定盤價：1838.10

倫敦黃金 5 月 17 日 – 5 月 21 日預測波幅：

阻力位： 1848 – 1861 – 1871 – 1908

支持位： 1834 – 1823 – 1810 – 1798

倫敦黃金 5 月 17 日

預測早段波幅：1836 – 1855

阻力位：1863 – 1875 – 1888

支持位：1829 – 1811 – 1798

XAG 倫敦白銀 - 銀價料見重新上試

美元指數走勢，圖表見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回跌，而隨著這一浪的下跌，形成一道下降趨向線位於 90.90 水準，並接近於 100 天平均線位置，但上周暫見未能破位，故美指可或短線仍處盤整階段。支持位續會留意 90 關口，進一步參考 2 月低位 89.68 以至 1 月低位 89.21；較大支撐看至 88.20。反之，若後市終可上破趨向線阻力，將可望重啟升勢。黃金比率計算，38.2% 的反彈水準為 91.30，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 91.70 及 92.15。關鍵將留意 3 月底高位 93.44 水準。

倫敦白銀方面，圖表見 RSI 及隨機指數已重新走高，而銀價亦守住了上升趨向線支撐，可望銀價本周又重新上揚的傾向。目前預計上方阻力在 27.90 以至 28.31 美元，關鍵將會直指 30 美元關口。下方支撐回看趨向線目前位置 26.60 以至 100 天平均線 26.20 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 3 日–17,650.65 噸

5 月 4 日–17,650.65 噸

5 月 5 日–17,643.70 噸

5 月 6 日–17,648.11 噸

5 月 7 日–17,627.83 噸

5 月 10 日–17,590.32 噸

5 月 11 日–17,538.38 噸

5 月 12 日–17,538.38 噸

5 月 13 日–17,598.97 噸

5 月 14 日–17,598.97 噸

倫敦白銀 5 月 17 日 – 5 月 21 日預測波幅：

阻力位： 28.00 – 28.55 – 29.10 – 29.70

支持位： 27.30 – 26.80 – 26.15 – 25.55

倫敦白銀 5 月 17 日

預測早段波幅：27.25 – 27.75

阻力位：27.95 – 28.30 – 28.65

支持位：27.05 – 26.55 – 26.20

EUR 歐元 - 美國通脹憂慮減緩，歐元盤整待變

美元兌主要貨幣周五小幅走低，此前數據顯示，美國 4 月零售銷售意外持平，且對通脹加速前景的擔憂消退。美元兌一籃子貨幣回吐了上周早些時候數據顯示消費者物價意外大漲後的大部分漲幅。美國商務部周五表示，4 月零售銷售較前月持平，3 月數據上修為急升 10.7%，創有記錄以來第二大增幅，受刺激支票提振，前值為增加 9.7%。在創紀錄的儲蓄和經濟重啟背景下，未來幾個月零售銷售料加速增長。

歐元兌美元目前處於盤整，之前三日未能穿起 1.2180，故當前將關注此區能否作出突破，若可破位才見開展另一升浪, 上望阻力料為 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平，進一步看至 1.25 關口。至於向下則會留意近日守著的 25 天平均線，目前位於 1.2060 水平，關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1850 的 250 天平均線。

預估波幅：

阻力 1.2180* – 1.2246 – 1.2350 – 1.2500

支持 1.2060 - 1.1850

JPY 日圓 - 日圓重新反彈，衝擊上月高位

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢於本月初止步於 110 關口之下，而上周開始緩緩回落；另外，圖表亦見 RSI 及隨機指數已自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊險守 1.40 關口，維持逐級上行態勢

英鎊兌美元延續著月初以來的上行態勢，得益於較為鷹派的英國央行已開始縮減資產購買規模，而且英國的疫苗接種行動已使經濟得以逐步重啟。英國疫苗事務政務次官 Nadhim Zahawi 周五稱，英國將調整其疫苗接種行動，以更快地保護國內發現印度病毒變種的地區的人們。英國是全球疫苗接種最迅速的國家之一，近 70% 的成年人接種了第一針，36% 的成年人接種了第二針，幫助降低了感染率和死亡率。

英鎊兌美元上周早段受制於 1.4165 附近阻力的同時，向下亦暫見於 1.40 獲見支撐，上周低位 1.4003，故未跌破此區域的情況下，英鎊料仍傾向拾級上行。上望目標預估在 2 月高位 1.4235 以至 1.4380，下一級看至 1.45 水準。向下關鍵繼續視 100 天平均線為重要支持，自三月下旬以來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於 1.3820 水平。

預估波幅：

阻力 1.4235 – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 - 1.3820*

CHF 瑞郎 - 零售數據遜於預期，美元重陷弱勢

美元兌瑞郎方面，匯價上周先升後回跌，並再探 0.90 關口，而 RSI 及隨機指數已見重新回落，或見本周美元兌瑞郎有機會作進一步下跌。預計向下較大支撐在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。反觀上方阻力仍會留意上周未能突破的 0.91 水準，較大阻力看至近期受制的 250 天均線，目前位於 0.9145，下一級料為 0.9240 水平。

預估波幅：

阻力 0.9100 – 0.9145– 0.9240

支持 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續，澳元受挫回跌

澳元兌美元走勢，圖表所見，隨著匯價上周早段自高位回落，亦令到 RSI 及隨機指數剛自超買區域走低，或見澳元兌美元短線有作調整的傾向。目前向下關鍵料為 25 天平均線 0.7755 水平，近一個月澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看 0.7670 及 0.7580 水準。至於向上阻力預估在 0.79 以至 0.80 關口。

預估波幅：

阻力 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7755* – 0.7670 – 0.7580

NZD 紐元 - 紐元 0.73 關口遇阻，醞釀調整風險

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI 及隨機指數均已呈幅回落，而 MACD 指標下破訊號線形成利淡交叉，可望紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自今年 3 月低位 0.6944 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.7165，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.7125 及 0.7080 水平。較大支持料為 200 天平均線 0.6975 水準。阻力位回看 0.73 關口，亦即上周高位所在，進一步看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 – 0.7390 – 0.7463

支持 0.7165 – 0.7125 - 0.7080 - 0.6975

CAD 加元 - 加元未破 1.20 關口，短線呈回調風險

美元兌加元走勢，近日匯價暫見仍守穩在 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已陷於超賣區域，至今有輕微回升跡象，故在匯價短期若一再守住 1.20 關口，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2155 及 1.25 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2570 水平。而下方支撐指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2155 - 1.2500 - 1.2570

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - Colonial 管道恢復支撐油價，延續區間盤整待變

油價周五上漲，在上日大跌後收復部分失地，因股市走強且美元下滑，但主要石油消費國印度的疫情限制了漲幅。Colonial Pipeline 周四晚間表示，已經恢復整個管線系統的運營，並在其所有市場開始輸送燃料。這是連接墨西哥灣煉廠和美國東海岸的主要管道。儘管管道重啟，但美國首都華盛頓特區周五汽油幾乎斷供。美國原油期貨 (WTI) 上漲 1.55 美元，漲幅 2.4%，收報每桶 65.37 美元。

技術圖表所見，隨著近兩個月的上升走勢，已演變出一道相當工整的上升趨向線位於 63.80，同時亦交疊著 25 天平均線，換言之，此區當前為一重要支撐參考，由於近兩周多的時間油價升勢稍見放緩，故若後市失守此區，或見油價的調整傾向。支持位預估在 50 天平均線 62.70 以至 60 美元關口。阻力料為 66.80，本月已兩度挑戰亦未能成功，較大阻大看至 68 美元，下一級看至 70 美元。

預估波幅：

阻力 66.80* - 68.00 – 70.00

支持 63.80* – 62.70 - 60.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)