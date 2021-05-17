【第一金投信】疫情引爆不安浮額賣壓，加權指數摜破半年線

雙北疫情傳播速度比預期嚴峻，停班、停課的擔憂聲四起，盤中加權指數一度重挫逾 667 點，最低來到 15159.86 點，不但摜破上週的低點，半年線也正式失守，這也是去年 2/27 日首次回測半年線，從波段高點之修正幅度達 12.6％。第一金投信表示，未來兩週內，將是疫情的高峰期，但台灣防疫觀念深植人心，同時美中並未受疫情影響，經濟強勁成長，研判台股要再下跌的空間相對有限，而止跌的觀察方向有二：1、率先回檔整理的電子類股，需止跌走強，重整多頭信心；2、陷入多殺多的鋼鐵、航運需儘速化解融資追繳的跌停賣壓。

去年 1 月底武漢突然封城，歐美國家相繼淪陷，全球人流與經濟頓時關機，由於事出突然，全球無任何相關經驗，恐慌氣氛瀰漫全球，防疫模範生的台灣並未全面擴散，但台股也自高點 12118 摜壓至 8523 點，跌幅高達 29.6％。此次台灣雖進入社區傳播，但防疫觀念深植人心的優勢，預期疫情將可迅速獲得控制，且不至於影響到經濟活動。

其實，引發這波台股殺盤的主要原因乃基本面不夠紮實的傳產股，在散戶盲目追捧通貨再膨脹的漲價題材下，近兩個月短期融資餘額與當沖暴衝，量價背離的投機行情已見失控，在疫情傳出後，迅速反向引爆多殺多的急跌走勢，純粹是籌碼失控，無關基本面。

對於後市看法，經過這波的快速調整，短打浮額洗清大半後，第一金投信反而認為，有助下半年台股再度切換至景氣揚升行情，且若見到這兩大訊號時，可開始積極加碼：

》恐慌情緒待消化，20 日均量需降至 3000 億元附近

在傳產股尚未風起雲湧前，大盤 20 日均量約 3000 億元左右，爾後一路上升至 5300 億元以上，形成籌碼過熱的失控局面，近 3 個交易日，成交量從 7828 的天量，降至今天的 4808 億元，若未來 1～2 週能進一步緩降，形成量縮價穩格局，則台股將脫離劇烈震盪的走勢。

》美國科技股轉強，電子類股重掌多頭

從美國 Nasdaq 盤勢分析，近日半年線支撐雖一度失守，但多頭力守 13000 點整數關卡之上，上週一根紅棒，不但站回半年線，且 9 日 K、D 值終於轉強，多頭格局逐步形成，有助外資回頭加碼盤整已久的電子股，並收納傳產的游資，進而重新集結多頭信心。

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）、公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至基金經理公司官網查詢最近 12 個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100％」。各期間報酬率 (含息) 是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為 RR1~RR5 等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。本基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。遞延手續費 N 級別，持有未滿 1、2、3 年，手續費率分別為 3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿 3 年者免付。