〈熱門股〉技嘉官網文宣惹議 單周重挫近2成跌落近一個月低點

電競品牌大廠技嘉 (2376-TW) 因中國官網文宣引起爭議，部分產品更遭到電商平台下架抵制，雖然官方緊急發出聲明致歉，但利空消息一出，本周股價連日重挫，一度跌破百元大關，單周跌幅達 18.03%，創近一個月以來低點。

技嘉官網以 30 年筆電製造經驗製作文宣，不過內文疑似出現嘲諷「中國製造」字眼，引發中國網友不滿，對此，技嘉緊急發出聲明指出，由於公司內部管理不善，對於給玩家帶來不適致上誠摯歉意，將加強內部管理和培訓

營運方面，技嘉受惠旗下板卡、網通產品出貨暢旺，單月營收連兩個月站上百億元，4 月更達 110.47 億元，月增 0.3%、年增 79.2%，續寫新猷，展望今年，技嘉看好宅經濟帶動下，下半年將有延續性需求，估今年整體主機板、顯示卡、伺服器都將有雙位數成長。

技嘉首季也在產品漲價效益助推下，營運三率三升，單季營收達 283.66 億元，季增 20.93%、年增 64.61%，毛利率 24.09%，季增 6.31 個百分點、年增 7.89 個百分點，營益率 11.37%，季增 6.9 個百分點、年增 7.46 個百分點，稅後純益 27.59 億元，季增 150.49%、年增 304.86%，純益率 9.73%，季增 5.03 個百分點、年增 5.77 個百分點，每股純益 4.34 元，創下歷史新高。