〈貴金屬盤後〉跟股市同步 黃金逆轉一週低點 小幅收高

週四 (13 日) 交易，在因通膨加劇而連跌 2 日後，黃金期貨價格逆轉盤中觸及的一週低點，最終小幅收高。

Zaner 週四分析報告寫道，「在美國 CPI 創下 2009 年以來最大月度上漲程度後，黃金和白銀價格就步履蹣跚，顯然貴金屬無法自通膨上升中處於受益的位置。」

週三公布的數據顯示，美國消費者物價指數 (CPI) 飆升 0.8%，創下 2009 年以來最大月度漲幅，推升公債殖利率和美元。過去一年來的通膨率自前月的 2.6% 跳升至 4.2%，創下 2008 年以來最高水準。

Zaner 的分析師表示，「貴金屬交易可能會接受 Fed 的觀點，即通膨壓力是暫時的，顯然還有其他力量令黃金和白銀價格承壓。殖利率上升和美元走強令週三黃金和白銀價格下跌，證明市場外部的力量是推動貴金屬市場走勢的主要推力。」

分析師指出，因擔心新冠疫情後的定價壓力加劇，美國公債殖利率近日再度上升至數週來高點，美元也重新振作，這拖累了近期黃金價格。

週四，10 年期公債殖利率小降至 1.66%，而 ICE 美元指數上升不到 0.2%。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 1.20 美元或近 0.1%，收每盎司 1824 美元。盤中低點達 1808.40 美元，為 5 月 6 日以來最低盤中價位。

7 月白銀期貨價格下跌 0.7%，收每盎司近 27.06 美元。

週四美國躉售物價數據公布後，黃金期貨價格拉回一些早盤的虧損。該數據顯示，4 月份美國躉售物價大幅上升，PPI 月增 0.6%、年增 6.2%。

另外，上週 (5/8 止) 美國初次請領失業救濟金人數減少 3.4 萬人，達 47.3 萬人，為連續第五週減少。

GoldCore 行銷總監 David Russell 表示，本週發布的美國通膨數據高於預期，意味著 Fed 應該「靜待一切，留意訊息並升息，而不是表明通膨只是暫時的。但他們卻陷入對不良的就業數據的關注，讓脆弱的復甦面臨升息。」

「市場槓桿率真的很高，所以在通膨數據公布後，股市遭拋售，拖累了貴金屬價格。」本週迄今，黃金期貨價格交易約下跌 0.5%。

GoldCore 營銷總監 David Russell 表示，「由於股市牛市已經跑很久了，交易者很焦慮不安，擔心股市就要修正。」週三黃金和美股大盤一起走跌，但在週四股市大致走漲時，黃金又同步上升。

「黃金向來會與股市強勁拋售時走勢同步，因為槓桿部位屆時會開始撤離。」所以，雖然通膨環境長期來說有利黃金，但「市場會先發生去槓桿化。」

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