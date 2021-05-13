通膨+疫情 台股何時才止跌？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美國物價指數攀升是意料中的事，這也是原物料成為今年主流的原因。股市下跌並非物價上漲，而是市場對提前升息的恐懼所導致。但沒有永遠不升息的利率政策，只有何時升息以及升息幅度的問題。最新美國貨幣市場就押注明年底升息 1 碼，股市現在就大跌反應未免太早。所以這並不是實質的利空，是恐懼升息的心理所導致。

而台股另一項恐懼，是疫情的升溫。因為爆發多起不明源頭的案例造成恐慌，但比起國外台灣疫情控制已算控制良好，實質影響可能是部分的內需消費產業，心理影響層面比較大。

台股是淺碟型市場，多項因素造成大盤短短 10 個交易日，從 17700 點急跌 2000 點到今 (13) 日的 15670 點，大盤連兩天在 15000~15500 點之間拉出下影線，可惜仍無法反彈收紅，雖然有 50~60 家企業跌停做收，但是盤中大多有打開跌停，想賣的都賣得掉，最麻煩的流動性問題解決，剩下就是行情何時落底的問題。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，有幾個觀察重點可留意。首先，去年 3 月疫情利空衝擊台股，大盤也是在短短 10 個交易日內大跌了 3000 點，融資狂減 400 億；這次大盤也急跌 2000 點，融資縮減 300 億，融資大幅減少絕對是好事，個股也一樣。例如聯電 (2303-TW) 融資大減 8 萬張，減幅達 25%，今日反彈力道就相對強。

第二，末跌段會出現弱勢股止跌反彈、強勢股落後補跌的現象。這一波最先跌的是電子，很多電子股起經跌到季線或半年線，此時法人已經在尋找績優股回補。例如群創 (3481-TW) 第一季 EPS 1.15 元，第二季面板再漲價，估計第二季獲利不輸第一季，上半年 EPS 挑戰 2 元以上，這波股股價大跌三成，今天一度跌破 20 元大關，本益比降到非常低，而股價也來到季線，投信今日回補第一名就是群創，買超達 9000 多張。聯電與華邦電 (2344-TW) 分列第二、三名，也是第一季財報突出、第二季業績看增的績優股，這波也都跌到半年線，成為法人回補的對象。

而最強勢的貨櫃三雄與鋼鐵股的中鋼 (2002-TW)、中鴻 (2014-TW)，目前不是在 10 日線就是在月線附近，位置相對較高，成為還有獲利而被調節的對象，但下一波再漲起來，還是這些整理姿態態比較高的這些股票，因為解套賣壓相對較輕。傳產獲利最好的是貨櫃及鋼鐵，如果獲利最好的都不漲，那麼其他傳產股也就沒有太大的上漲空間。

第三個觀察指標是成交量。今天成交量雖比昨天減少，但仍有 5690 億的量能，代表搶短者重，這會讓籌碼浮動不利行情止跌。未來幾天量能若縮減到 3000 多億，比高峰的 7800 億銳減一半以上，就有利行情止跌反攻。目前誰有現金誰就是老大，因為一堆一堆好的股票跌下來，最怕是滿手套牢股票抱上抱下沒有用，有錢才能夠便宜。

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