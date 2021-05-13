【永豐期貨】台股上沖下洗波動大 險守半年線

期貨走勢

台指期週四下跌 131 點至 15566 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 104.1 點，電子期逆價差縮至 - 2.74 點，金融期逆價差擴至 - 6.09 點。現貨部分，三大法人賣超 261.31 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2791 口至 - 7463 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 3071 口至 - 21792 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 730 口至 - 3769 口。

週三美國公布 4 月 CPI 年增 4.2%，增幅遠高於預期的 3.6%，且為 2008 年 9 月來最大，此數據加深了通膨急速升溫的疑慮，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.99%，標普 500 下跌 2.14%，那斯達克下跌 2.67%，費半指數下跌 4.2%。台股今日多空交戰上沖下洗，開盤一度暴跌逾 500 點，但政府對防疫信心喊話，指數一度翻紅重回萬六，但買盤力道不足，終場加權指數下跌 1.46%，收 15670.1 點，守半年線。權值股來看，台積電賣壓稍微趨緩一度翻紅，但終場仍下跌 2.32%，收 547 元，聯發科也無力撐盤，下跌 1.68%，收 873 元，航運族群則再遭拋售，整體來看投資人因疫情升溫而恐慌，對台股形成賣壓，雖然今天政府喊話防疫升至第三級可能性降低下，但在籌碼賣壓宣洩尚未告一段落之前，投資人不宜太早承接。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.12。VIX 指數下跌 4.92 至 34.02。整體選擇權籌碼面中性偏多。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。