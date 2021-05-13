經濟學家批評比特幣 人類學家卻越來越感興趣

包括羅比尼在內的主流經濟學家，紛紛跳出來批評比特幣過於投機，股神巴菲特甚至稱它「不是個好東西」，但人類學家卻對比特幣等虛擬貨幣越來越感興趣，甚至認為，比特幣將在未來貨幣中扮演重要角色。

經濟學家是通過數字總量和抽象模型來理解世界，而人類學關注的是通過參與性觀察來理解文化。因此，人類學家看待比特幣，就像對待其他文化研究一樣，不做任何判斷，以開放態度看待。

人類學家透過研究礦工、投資者與商人，挖掘比特幣持有者的實際應用與「信仰」；經濟學家則是以「法定貨幣」的前提，判斷比特幣的「真相」，也就是說，經濟學家認為貨幣的價值最終是由國家與正式法令所決定，但忽略了人民擁有的集體決定力量。

因此，人類學家反對比特幣只是投機的說法，認為是能長期持有的資產，因為比特幣不僅由「貪」支撐，也由群體、信仰與歸屬感支撐。

比特幣的問世，讓人民對貨幣性質提出反問，這對社會和整個人類都有重要的影響。即使比特幣失敗了，也是一個「突破性實驗」，有助揭示貨幣如何被牽扯到社會秩序中。

知名人類學家 Dodd 在其著作《貨幣的社會生活》(The Social Life of Money) 寫道，「貨幣由國家定義的時代即將結束，且可能會以不同的方式組織起來。」而比特幣很可能在未來的貨幣中扮演重要角色。