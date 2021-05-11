併入富邦金在即 日盛金企業工會團協提兩大訴求

日盛金控 (5820-TW) 併入富邦金控 (2881-TW) 在即，關於日盛金控員工權益，日盛金企業工會今 (11) 日表示，團體協約內容已完成，主要提出「優於勞基法計算離退金」等兩大訴求，並已在今日寄給金管會、富邦金控各子公司等相關單位，希望早日完成協商。

日盛金工會表示，日前該金控結合證券及其他子孫公司，以「保障會員權益，增進會員知能，改善勞動條件，促進勞資合作」為宗旨，於 4 月 12 日正式成立「日盛金控暨其子公司企業工會」，並於 4 月 30 日已取得臺北市政府勞動局登記證書。

日盛金工會表示，近年勞工意識抬頭，勞資爭議不斷，面對 6 月份股東會到來，富邦金控即將入主，對日盛金控員工來說不免會有擔憂。「日盛金控暨其子公司企業工會」和「日盛銀行工會」共同合作，訴求除了保障日盛金控暨其子公司員工工作權及相關合法權益之外，也主張優於勞基法計算離退金以及三年工作權不變的考慮期。

日盛金工會進一步強調，「日盛金控暨其子公司企業工會」近期積極研議團體協約，主要的兩大訴求，對於合併後仍想繼續留下來工作的員工應給予機會，給予一定年限的合理適應期；對合併後離職員工，應全面提供優離、優退方案，保障全體員工權益。

日盛金工會表示，此團體協約內容已完成，於昨日發函分送至日盛金控旗下各子公司，並於今日以掛號郵寄團體協約提供給金管會、台北市勞動局、勞動部、全金聯、富邦金控各子公司等相關單位。

日盛金工會表示，富邦金併日盛金在台灣金融史上首家「金金併」的里程碑上，期盼富邦金能於後續協商會議中，正視團體協約內容，了解工會訴求及員工心聲，期望雙方能有良好互動及充分溝通，早日完成協商，樹立雙贏的典範，穩定員工心情。同時，期盼主管機關能正視此合併案。