【永豐期貨】台股重挫爆天量 回測季線支撐

期貨走勢

台指期週二下跌 668 點至 16561 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 22.13 點，電子期逆價差擴至 - 2.79 點，金融期逆價差縮至 - 2.86 點。現貨部分，三大法人賣超 544.15 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2676 口至 - 14812 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 5001 口至 - 32518 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 7862 口至 - 12873 口。

週一科技股賣壓沉重，那指和費半大跌，台積電 ADR 也重挫逾 3.8%，而道瓊盤中突破 35000 點大關後回落，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.1%，標普 500 下跌 1.04%，那斯達克下跌 2.55%，費半指數下跌 4.66%。台股今天壽美股電子盤下跌，以及國內疫情加劇影響，電子及傳產賣壓出籠，一度重挫近 800 點，加權指數終場下跌 3.79%，收 16583.13 點，回測季線，成交金額 7148.36 億元，創歷史新天量。權值股來看，台積電跌逾 3%，收 571 元，鴻海逾半根跌停，收 107 元，聯發科則重挫近 7%，收 911 元，而近日強勢的鋼鐵族群，今天也開高走低，航運也遭遇賣壓，普遍收黑，僅長榮上漲 2.3%，整體來看，電子族群持續疲軟，金融及傳產今天撐盤無力，台股回測季線支撐，而國際股市表現不佳，加上疫情升級下，市場恐慌情緒上升，短線指數恐仍陷震盪偏弱的走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17200 點，賣權未平倉最大量集中在 16400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 0.97。VIX 指數上漲 6.95 至 26.59。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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