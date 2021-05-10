新機銷售暢旺 網家4月、前4月營收攀同期新高

網家 (8044-TW) 今 (10) 日公告 4 月合併營收 34.11 億元，月減 9.76%、年增 8.62%，累計前 4 月營收 149 億元，年增 7.83%，創歷年同期新高紀錄。成長動能來自旗下 PChome 24h 購物，受惠 4 月多款強勢新機接力開賣、挖礦熱潮帶動 3C 周邊銷量，加上母親節採購潮提前湧現，強力挹注營收。

網家指出，PChome 24h 購物保持高度 3C 銷售動能，4 月手機品牌原廠推出新機陸續登場，包括 Apple 12 紫色、OPPO、POCO、realme、Samsung 等，買氣強勁，隨即擠進熱銷榜中，更帶動通訊類產品業績飆升。

隨著加密貨幣興起，高階大容量硬碟也成為搶購標的，像是內接硬碟、外接硬碟、固態硬碟等單月熱賣超過數千枚，Toshiba、WD、Seagate 為暢銷三大品牌，其中 16TB 至 18TB 的企業規格硬碟最搶手，網家強調，不僅站上備貨充足，更即時滿足市場需求，增添營運能量。

母親節檔期活動提早開跑，消費者送禮以按摩家電、智能家電及雅詩蘭黛、蘭蔻等專櫃保養品為人氣選購商品；因應家族聚餐提前訂位需求，刺激電子票券銷量成長，且一次購入 6 張以上餐券的訂單竄升，其中以王品集團旗下餐廳、漢來海港、寒舍艾美酒店、喜來登飯店等五星高檔飯店餐券人氣最旺。

PChome 商店街推動數位轉型有成，已累積超過 12 萬網店進駐，為持續輔導全台中小企業 e 化經營，推出店家支付開店方案費、即可享 21 大類商品 12 個月 0% 成交手續費優惠專案，將舉行開店補助方案說明會，協助商家低成本搶進電商市場。