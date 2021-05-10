〈國內新冠疫情升溫〉諾富特接駁車司機、華航機師染疫 累計35例確診

中央流行疫情指揮中心今 (10) 日表示，國內新增 15 例 COVID-19 確診個案，包括諾富特飯店接駁車司機、華航機師以及案 1105 的 2 位同住家人，全案累計 35 人確診。

指揮官陳時中表示，今天新增的本土個案 1186 為防疫旅館 40 多歲接駁車司機，近期無出國史，曾分別接送過案 1128 及案 1129，29 日配合旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。不過，案 1186 於 5 月 7 日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，今日確診。

至於案 1187，陳時中指出，這名 40 多歲男性機師，4 月 20 日至 22 日曾執勤至美國，25 日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5 月 2 日曾與案 1183 搭乘同一部車至公司。個案 5 月 6 日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5 月 8 日匡列為案 1183 的居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，感染源調查中。

陳時中表示，已初步掌握案 1187 接觸者 26 人，其中 24 人列居家隔離，2 人列自我健康監測，將全數安排採檢。指揮中心也公布案 1187 可傳染期間的公共場所活動史，分別為台北福華大飯店七賢吧、餡老滿南港店，曾出入相關場所的民眾請自我健康監測。

今天新增的本土病例案 1199、1200，分別為 40 多歲女性及 10 多歲女性，為案 1105 的同住家人，2 人與另 1 名家人於 4 月 26 日匡列為居家隔離對象，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。2 人隔離期間並無症狀，5 月 9 日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。