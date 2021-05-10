【安聯投信】高收及新興債雙漲 資金重返高收益債

美國聯準會公布半年度金融穩定報告揭示，留意各類資產估值持續攀高可能伴隨而來的風險，美國財長葉倫也釋出關切利率走向的言論；不過，美國經濟數據表現良好，提振風險性債；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周資金重返高收益債，轉為淨流入 3.8 億美元；投資級債與新興市場債持續有 88.4. 億與 5.6 億的資金淨流入，動能有增、有減。

安聯投信表示，美國聯準會和財長近期發言影響市場氛圍，但隨後多位官員強調市場無需擔憂通膨問題，投資情緒獲得安撫，使得 10 年期美債殖利率回落至 1.6% 以下，債市多數收漲。其中，投資級債受到公債殖利率走升影響、單周上揚，資金流動動能增溫。

另從一方面來看，安聯投信指出，受惠美國政府向家庭直接發放紓困支票，加上全國積極推動疫苗接種作業，美國經濟逐步重啟，帶動失業人數穩步下降；5 日公布的就業數據也顯示，美國就業市場正逐漸復甦。俗稱「小非農」的 ADP 就業數據顯示，美國 4 月非農就業人口增加 74.2 萬人。

安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 經理人謝佳伶表示，現階段全球市場在寬鬆貨幣政策、積極財政政策，以及解封後逐步增溫的成長動能等推波助瀾，支撐風險性資產持續上揚，評價面隨之攀高，波動幅度拉大且頻率也變得更加頻繁，對於債券投資組合的存續期管理策略更顯重要。

謝佳伶表示，目前高收益發債公司基本面逐漸改善、違約率持續下降、信評調升的比率也在上升。儘管今年高收益債的利差空間不大，但今年發行量仍大，且墮落天使大幅減少、明日之星增加，反而增加資本利得後市的表現空間。而這些具有明日之星潛力的發債企業，大多集中在像是電信、公用事業、房地產、能源、零售、包裝及科技等。

展望後市，謝佳伶表示，隨著經濟重啟，企業展望仍有向上調整空間。由於貨幣政策仍將保持寬鬆，市場流動性充足，財政政策利多可期，也成為推動成長的一大助力。目前高收益發債公司基本面逐漸改善、違約率持續下降、信評調升的比率也在上升。

至於在後市需要留意的地方，謝佳伶認為，由於疫情的不確定仍在，加上在積極的財政政策背後，也意味政府負債率可能上升，而利率仍有上彈空間、地緣政治風險仍在、通膨變化是否持續高於美國聯準會的預期，還有各資產評價面都不便宜等諸多因素，都可能牽動市場情緒。

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