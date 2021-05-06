中鋼、中鴻再創新高 長榮、陽明會如法炮製？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美股道瓊指數再創歷史新高，但科技股指數那斯達克、費城半導體指數都跌回季線，傳產與科技股一強一弱，不只美股，台股也如出一轍。電子去年以來漲多籌碼趨於混亂，4 月初世芯 - KY(3661-TW)、金麗科 (3228-TW) 等高價 IC 設計股反轉向下急跌，引發其他電子股籌碼也鬆動。進入 5 月報稅季，獲利賣壓更是傾巢而出，電子股能否止跌再度轉強，可以觀察聯發科 (2454-TW)、聯電(2303-TW) 與友達 (2409-TW) 這三檔指標股。

聯發科大幅加發股息法人全面按讚，但是利多只漲 1 天，之後連跌 3 天，這是高價股的代表，利多必需能夠反應。其次，聯電第二季營收預估季增 2%、毛利率季增 4%，是 Q2 業績成長股的代表，但股價回測季線能否守住是觀察重點。

而友達第一季 EPS 1.25 元，全年挑戰 5 元，本益比不到 6 倍，是本益比最低的電子股。這波股價竟然回跌二到三成，何時能夠止跌轉強，電子也才能真正回神。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，傳產股的籌碼相對具有優勢，且傳產股獲利佳長期被市場忽略，本益比異常的低，例如陽明 (2609-TW)1、3 月 EPS 分別為 2.32 元與 2.43 元，第一季 EPS 估達 7 元。最新貨櫃運價指數在 4 月 30 日已經漲到歷史新高 3100 點，陽明上半年 EPS 可望挑戰 14~15 元。

而第三季是季節性旺季，全球第一大航商馬士基看好貨櫃輪航運從上半年延長到全年，合理推估陽明下半年獲利不輸上半年，全年 EPS 挑戰 25~30 元。這樣的 EPS 在電子股，該是多少股價呢？絕不會是只有 80~90 元吧。

另一例是南電 (8046TW)，南電前年 EPS 0.48 元，去年現在成長 5.67 元，今年再增至 10~12 元，股價從去年 40 元附近漲到現在的 300 元，市場給電子跟傳產的評價真的是天差地遠。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，法人也開始認錯回補傳產，5 月以來不管是外資或投信買超前 10 名幾乎傳產占多數，呼應 4 月時我在專欄中告訴讀者，法人持有傳產總庫存量不足 5%，第二季為了拼績效必然要追進傳產。例如我在專欄中推介中鴻 (2014-TW) 時僅有 17~18 元，現在即使已經飆漲 160%，法人還是追買再拉漲停。

中鴻第一季 EPS 1.18 元，優於我 3 月時估計的 1 元，但驅使股價再漲上去的是第二到第三季鋼價持續看漲。中國從 5 月 1 日起取消 146 項鋼鐵產品出口退稅，並對生鐵、鋼胚等產品施行零進口暫定稅率，有利鋼鐵報價再漲。

此外，拜登 2 兆美元基建計畫尚未實行，鋼價未來將易漲難跌，中鴻全年 EPS 上看 4.5~5 元，就算今 (6) 日漲停到 47.5 元，本益比還是只有 10 倍左右。中鴻與中鋼 (2002-TW) 股價同創波段新高，是這波大盤回跌近千點，最早完全復原並再創高的股票，印證傳產籌碼還是相對穩定、賣壓比電子輕股價才能再創高。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，法人買傳產拚第二季績效的趨勢已經確立，中鋼、中鴻股價推近五字頭，對 10 幾 20 元的低價原物料股有示範的效果。

鋼鐵通路新光鋼 (2031-TW) 已經 70 幾元，大成鋼 (2027-TW) 再漲一點點也要過 50 元大關，股價只有 20 幾元的春源 (2010-TW) 生產海運用的貨櫃角，客戶遍及中國貨櫃製造廠，是今年海運缺櫃的受惠者。春源 3 月 EPS 0.2 元，比去年同期大增 4 倍，去年全年 EPS 才 0.79 元，今年獲利將比去年大幅增加，後市看好。

繼鋼鐵再創新高，貨櫃三雄這波股價拉回十日線就收腳且放出大量，代表籌碼正在大換手。籌碼良性換手完，要走中鋼、中鴻再創新高的線路不難，畢竟貨櫃輪是傳產中獲利最好的族群。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 YouTube 頻道

https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1Q

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險