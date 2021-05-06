台股殺破萬七 是回檔還是崩盤？

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 五一連假之後，台股殺盤重摔，投資人憂心疫情升溫，加上台積電 ADR 大跌，連動整個半導體供應鏈下修，目前僅靠航運、紡織、塑化撐盤，究竟是崩盤還是回檔後續上？手中持股怎麼辦？

A: 外來確診人數增加，加上近期本土案例激增，民眾也跟著人心惶惶。就整體結構來看台股，電子工業約六三％，金融類股約一二．五％，兩者相加已經超過七成五，換句話說，能夠撼動大盤的關鍵是在電子及金融類股。而這次下殺由電子龍頭台積電領頭，整個下跌力道充足可見。

雖然自五月三日開始台股修正約莫八百點，但現在談崩盤似乎過早，一般來說急殺後容易進入區間盤整，就目前來看，疫情只是少數案例，還未擴大失控，這種市場恐慌只要疫情不再擴大，就能穩住軍心。

在法人操作上，雖然外資期貨多空未平倉淨額有減少，但依數字來看，不過才幾萬口，數據解讀上頂多是避險，「空頭」這兩個字沾不上邊，以籌碼面來看，接下來殺盤力道有限。

雖然在 16800 附近有機會止跌，但能否繼續上攻，還得電子股拿回主導權，後續觀察重點在電子類股成交比是否放大，資金由電子轉為傳產撐盤力度本身就不足，尤其面對急殺後，如果不是由電子類股領漲，台股將陷入量縮上攻無力困境，此時只能用時間換空間，因此，電子類股成交比是否上提超過五二％，將是獲利空間大小所在。

這次下殺後，傳產類股輪動也暫告段落，想要趁著下跌撿便宜的投資朋友，目前焦點應該拉回到電子及金融類股，尤其台積電、聯電、聯發科等電子龍頭股將是投資首選，簡單來說，即使外資要出貨，也還會有一次拉高機會，趁著便宜上車，來到高點附近順勢下車，接下來區間操作賺取獲利不難。

來源：《理財周刊》1080 期

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