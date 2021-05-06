「飛雁」展翅 助姐妹們一圓創業夢

文．蔡武穆

不少女性想創業一圓人生夢，如果「妳」是其中一個、如果「妳」還裹足不前，經濟部中小企業處副處長胡貝蒂及女性創業飛雁計畫主持人曾珊慧告訴妳，「勇敢站出來，機會就在那裡等妳！」

根據經濟部資料統計，女性創業家佔所有創業者的三六％，也就是說，一百位創業者中，就有三十六位是女性，事業成就甚至超越男性，柔性力量崛起，已是經濟發展不可或缺的要角。

男性和女性的創業想法有時不甚相同，副處長胡貝蒂說，男生創業想的是創新、突破、擴張、思考如何競爭與大格局，相較於女性創業，出發點則會傾向共享、和諧、創造幸福感及如何與社會共好共榮。

「機會型創業」 現代女性追求自我實現

不同的思考特質，分就滿足各自不同的創業領域，男性個性堅毅外放，偏好礦業、營造、科技、工業等剛性行業；女性心思細膩、追求共好和諧的氛圍下，從事醫療、社工、住宿、餐飲的軟性行業相對容易。

但是導入數位概念，過去的性別期待就會開始模糊，現代女性同樣可以利用數位、機械手臂等自動化設備，從事過去男性所主導的行業。

秘書長曾珊慧認為，現代女性的創業動機和過去不同，過去為了貼補家用，以創業當就業，現代的女性是「機會型創業」，看到一個機會對應到自己的專長，時機成熟就會去創業，比起生計，更多的是自我實現。

「女性真的比較具有包容心、同理心」，創業的理念經常從「我可以解決什麼樣的問題，我如何幫助周遭的人，讓社會更美好」，因此，有更多柔性的整合、協調，把意想不到的東西結合在一起，產生創意火花。

同時，女性體貼、細膩，也是一個很好的科技使用者，對情境的體驗比男性細緻靈敏，回饋到設計源頭，反而創造出更符合人性化的產品，帶動科技革新。

女性創業的優勢與挑戰

有優點，當然也會有挑戰。

「男性只有職涯發展，對於女生來說，我們有兩個人生，『家庭人生』和『職場人生』」，曾珊慧直言。

第一，不管社會如何發展，女性還是家庭最重要的照顧者，要出來創業，起碼要取得家人的支持，才能無後顧之憂；第二，在辦公室要有很好的團隊支持，不只是專長互補，還要有人生互補，因為總不能每個團隊成員都跑去生小孩！

這就是為何女性創業比男性困難的原因，所以，她鼓勵要出來創業的女性朋友，「找到支持很重要！」

台灣提倡女性創業比歐美各國都早，源自於台灣在兩性平權的教育做得紮實，二○○五年，聯合國推動女性主流化概念，政府即跟進提倡兩性平等，希望在公部門及財團法人提升女性主管或董事的任用比例，如今，包括現任總統在內，官員、首長為女性的比比皆是。

二○一三年，經濟部中小企業處推動「女性創業飛雁計畫」，比起 FB 的 she means business 支持女性創業家 (二○一七年開始)、AWE 女性創業計畫 (二○一九年美國國務院推動)，都還早了五、六年。

提供創業知識及資源 協助面對投資者

「女性創業飛雁計畫」針對不同創業階段的女性，提供相對應的創業知識及資源，曾珊慧說，每一個創業階段所面臨的問題不同，大致可分為初創業者、創業加速器及創業菁英選拔三階段，三者之中沒有絕對的分野，如新創者也有創業菁英在裡頭。

以初創的女性來說，會告訴她如何找出商業模式、哪裡有政府的資源，提供 FB、Google、Amazon 等國際行銷課程，而已確定商模、產品或服務的姐妹們，就進入加速器的階段，帶領她們找市場、找資金。

曾珊慧坦言，女性在面對創投、法人時仍不免處於劣勢，舉例來說，有一位姐妹曾被創投尖銳提問，「這麼高度的投入，請問妳何時要結婚、何時生小孩？」因此，第一步驟就是教導姐妹們如何面對投資者，第二步驟教導她們如何建立品牌、連結國內外市場。

加速器媒合催化 引資擴大商機

女性創業者很多是直接面對消費者，剛開始創業沒想很多，事業規模不大，但是透過講師的引導及姐妹們的交流分享，激發創意、想法，有新的商業模式，重新調整之後，事業規模逐漸擴大，甚至拓及海外市場，更能獲得投資者的青睞。

比方說，一位姐妹從傳統建築業起家，擁有環境溫溼度、空氣監測方面的 Know how，在加速器的媒合催化後，現在整合大數據分析，將二十幾項空氣指數發展為系統軟體，提供建築師、室內設計師使用，創造更舒適的空氣品質。而這當中不乏有姐妹間商業連結，就有一位從事污水處理廠的姐妹急需找鋰電池，剛好同組有在做鋰電池的夥伴，立馬對接。

曾珊慧說，女性創業加速器辦兩屆下來，已經成功引資一．七億元，幫助二十幾家公司連結合作，分享商機。

例如，一位姐妹發展數位平台讓房東智慧化管理房子，藉由加速器的連結，產生新的商模，現在國外的房客可以在飛機上使用 AR、VR 導覽、選購房間，還串聯家庭服務及房屋修繕，目前已經拓展到中國、馬來西亞及加拿大市場。

「大雁帶小雁」傳承分享 導師制度成果斐然

飛雁計畫每年都會舉辦女性創業菁英選拔，今年邁入第十屆，已產生一百三十多位傑出的女性創業菁英，歷屆菁英都會回來分享創業的故事及經驗，最難能可貴的是，有如《我是歌手》導師制度，飛雁計畫以「大雁帶小雁」的精神，手把手一起走過創業的艱辛。

副處長胡貝蒂分享，在加速器裡，大雁擔任評審兼業師，帶著小雁一起做，每個大雁要很清楚要如何協助小雁成長、要給她什麼資源，輔導初創公司調整內部機制或參加國際比賽，幾年下來，成果斐然，目前已有十多家上創櫃板、二到三家公司在興櫃階段。

比方說，第七屆菁英的運籌網通執行長彭麗蓁協助輔導雲守護安控公司及威煦軟體公司調整內部組織、強化公司管理；而第三屆的众社企前共同創辦人周涵輔導加速器姐妹參加「卡地亞靈思湧動女性創業家」競賽，糖話生醫創辦人黃韻如從千位參賽者脫穎而出，入選為 2021 Cartier Women's initiative 24 位女性影響力創業家之一，著實不易。

「這些女性菁英在事業成功之後，都很願意回來分享」，胡貝蒂則認為，「參加政府計畫的好處是平台是公開的，可以藉此機會認識不同領域的人」，為自己的創業注入更多的能量。

除了帶領姐妹們到國外企業參訪之外，飛雁計畫去年舉辦「APEC 女性新創企業加速器工作坊」，邀請國外的女性創業家，像是印尼、馬來西亞、新加坡等國的業師在同一平台互動切磋，連結跨國人脈、強化亞太地區取得資金及市場的能力。

連結跨國人脈 看見台灣女性的創業能量

胡貝蒂說，APEC 是台灣很重要的國際舞台，讓台灣女性在國際發聲，看見台灣女性的創業能量，去年 AWE 女性創業學院也主動邀請台灣參與視訊會議，創造彼此連結的機會。

「勇敢踏出來，就會發現身邊很多想創業的人，互相找到勇氣，一起努力」，胡貝蒂鼓勵，「機會都在，要自己主動爭取」。曾珊慧則提醒要創業的女性，「提早準備、做好時間分配，想清楚妳的兩個人生如何共榮共存」，跨出第一步，就會遇見創業家的海闊天空。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂 (右起)、理財周刊發行人洪寶山、女性創業飛雁計畫主持人曾珊慧

來源：《理財周刊》1080 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》