【第一金投信】科技巨頭領軍 驅動長多行情

在科技類股領軍下，美股第 1 季財報至今表現亮眼，包括：特斯拉、微軟、谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜等，獲利都優於市場預期。法人看好，未來 3 個季度都有雙位數以上的成長幅度，將帶動股市從純粹的資金行情，轉換到獲利驅動、成長帶領的長多格局。

美股財報季即將進入尾聲，研究機構 FactSet 調查，標普 500 大企業中，已有超過 300 家公布第 1 季獲利數字，年增率平均為 45.8%，創下 2010 年第 1 季以來最大增幅，其中 86% 企業獲利優於市場預期。

驅動獲利成長的企業主要來自資訊科技、通訊服務、非核心消費、金融等 4 大產業，如：特斯拉、谷歌、蘋果獲利都創下單季新高；而亞馬遜、臉書、微軟受惠電商熱潮、數位廣告、電玩遊戲熱銷，獲利也激增 44%~123% 不等，反映經濟逐漸復甦、消費型態轉變的事實。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，主要經濟體持續施打疫苗，今年疫情逐漸趨緩，帶動消費信心回升。尤其自去年 3 月疫情爆發後，全球消費者累積的超額儲蓄規模達到 5.4 兆美元，將成為推動後疫情時代經濟復甦的一大能量。

考量基期、成長動能兩大因素，FactSet 預期，美股第 2 季獲利還會進一步衝高，年增率上看 58.3%，而且第 3 季、第 4 季都有雙位數以上的成長空間。

伴隨著企業獲利前景向上，葉菀婷認為，股市可望跳脫純粹的資金行情，轉換到由獲利驅動、成長帶領的基本面長多格局。資訊科技產業搭上景氣復甦，及全球數位經濟爆發趨勢，具備中長期成長機會，建議投資人盡早布局卡位。

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