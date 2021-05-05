操盤手看台股：兩手策略持續 短線股聚焦Q1績優生

5/3 日 (一) 曾提到隨著增量資金挹注，加上當沖客的每日進出趨於頻繁，投資人要盡快適應行情的節奏，迎接日均量 5000 億的新時代；果然 5 月前 2 個交易日，台股單日成交量持續超過 5000 億大關。本波台股大量的成因即是每日逾 3 成的當沖比例以及隔日沖的浮動籌碼，這反應在盤面上，則是讓大盤或個股的 K 線當日容易收出上下影線，而隔日常見紅黑並列的情形。對於操作而言，量大無妨，但是價格必須守穩上升趨勢線；目前台股已將 3/25 日低點 15944 點與 4/14 日低點 16559 點所連結而成的上升趨勢線跌破，盤勢已變得複雜。

對於多方而言，由於本周還有 3 個交易日，先觀察行情是採取一次性的修正，走「以跌止跌」的模式，還是多方頻頻抵抗，走「以盤代跌」的模式；後續關鍵在於多方的企圖心，還有本土疫情升溫對市場信心的影響程度。目前隨著時序進入 5 月報稅季，潛在賣壓難免，而原先市場期待的漲價效應，隨著相關電子大廠的法說陸續召開後，後市出現分歧。面板在友達法說後，隨著部分外資改變看法，認為面板報價漲勢將自第 3 季放緩，第 4 季起隨著中國業者開出新 10.5 代廠新產能後，市場將有供過於求風險，近日面板股走勢轉弱，要有風險意識。至於銅價走高，對於散熱模組及 PCB 印刷電路板而言，等於原料成本上升，在價格難以轉嫁之下，利潤被壓縮，股價也呈現弱勢。至於半導體，目前台積電與聯電皆認為成熟製程將短缺到 2023 年，相關代工價格還有上調空間，未來營運不看淡，本波股價修正後，可逢低留意。

近日爆發嚴重疫情的印度，目前累計確診人數已逾 2000 萬人；由於印度是全球第 2 大棉花及紡織服裝生產國，如果疫情無法獲得有效控制，後續將影響到相關生產。當中因印度疫情自 4 月開始加溫，對於產業的實質衝擊，存在滯後效應，應該在 5~6 月才會進一步顯現，故相關的棉紡業者如南紡、大東、東和，以及與棉花替代有關的各類化纖產品 (如聚酯、尼龍、亞克力棉等)，甚至部分成衣業者，營運也可望加溫，震盪後要持續追蹤。

應對變得複雜的盤面，擬定策略很重要，近日提到把資金分成短線及波段兩部分來配置的兩手策略，即是針對目前盤勢而來。目前短線股的重點在於第 1 季的財報，還有 5 月上旬將公布的 4 月營收。儘管大盤近日回檔，但如敦泰、天鈺、點序、華擎、禾伸堂等第 1 季財報亮眼的電子股，拉回後都有買盤進駐，顯示對於財報優於預期的股票，只要股價經過一定程度的修正，仍有資金願意進場承接，這即是近日短線股的選股方向。對於一個操盤手而言，一直強調股票是可以買賣的，把高檔賣出的股票，在股價經過一段修正後買回也是一種操作邏輯。只是這檔股票的第 2 季，甚至下半年的展望必須向上，不能有太多雜音。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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