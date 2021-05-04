美國註冊基金低管理費 投資由此去省更多

想要養大財庫，必要做到開源和節流兩大原則，開源方面借重有專家操盤代勞的理財工具最是省心省力，節流就是盡量降低多餘的開銷，來增加投資子彈。因應當前市場震盪走高，有經理人主動管理的基金能深度發掘物美價廉的個股標的，創造更多獲利可能，而常被投資人忽略的「隱形費用」，例如基金管理費，也可藉由選擇低費用率的美國註冊基金，達到省下投資成本的目的。

美國註冊基金規模大 操盤更具空間、經理費用較低

理財專家表示，國內合計有 11 檔美國註冊基金且由富蘭克林投顧獨家總代理，由於管理資產龐大，不但不必受制於短線贖回壓力而無奈出脫優質持股、有餘裕逢低搶進潛力股，同時也因此攤低費用支出，例如經理費，平均經理費用約 0.6%，投資人是最大得利者。投資標的也很多元豐富，論地區性，有六檔是專注於美股投資，另五檔則是放眼全球；論產業別，更是涵蓋多種利基題材，從當紅的科技、醫療，到受惠拜登新政的工業、基建，和金融業等，若論獨特性，例如想參與美國火力、電力等公用事業股票，富蘭克林公用事業基金（本基金之配息來源可能為本金）就是國內唯一一檔以此為標的之境外基金。（延伸閱讀：11 檔稀有美國註冊基金掀風潮）

省上加省 國民 e 帳戶優惠加乘

理財專家表示，投資人多會對金融機構等銷售管道所收取的交易手續費較為有感，而忽略每年直接從淨值中扣除的經理費，日積月累將是一筆不小的支出，建議投資人在同類型基金中，可選擇經理費用相對較低的美國註冊基金，以節省投資成本。例如想繼續跟進當紅的科技型基金，即可選擇富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金），或是想轉換跑道到具有補漲契機的景氣循環股，也有富蘭克林潛力組合基金（本基金之配息來源可能為本金）可供納入資產配置。

此外，透過「富蘭克林國民 e 帳戶」數位交易平台申購獨家代理的美國註冊基金和其他境內外基金，不但免除銀行信託管理費與轉換費，且 6/30 前開立新戶再贈三筆定額終身 0 元與紅利 3000 點的優惠，今日申辦，最快明日下單：https://lihi1.com/Z39Bg

* 資料來源：理柏資訊，截至 2021/3/31。

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