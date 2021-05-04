

◆盤勢分析

1. 週一 (3 日) 美債上漲、美元下跌，特斯拉和亞馬遜挫跌，逐步放鬆限制重新開放經濟跡象，促使能源、對經濟較為敏感的週期性股票走強，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.15~+0.70%。蘋果 + 0.82%、陶氏化學 +3.28%；特斯拉 - 3.46%、美光 - 1.22%、台積電 ADR-0.69%、日月光 ADR-2.95%、聯電 ADR-3.83%。

2. 上週五美股四大指數全部收黑，加上「華航諾富特染疫案」的衝擊，週一台股以跌破 5 日線的 17505 點開出，開低走低並跌破 10 日線，盤中雖有航運、生技防疫、玻陶、主機板等族群上漲，仍無法帶動指數反彈，終場加權指數以下跌 344.31 點的 17,222.35 點作收，跌幅 1.96%，成交量 5,931.61 億元。三大法人合計賣超 200.61 億元：外資賣超 81.87 億元、投信賣超 26.48 億元、自營商賣超 92.26 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，短線進行整理。

（2）、均線：跌破 5 日與 10 日線，將回測 20 日線支撐，短線進行整理。

（3）、技術指標：日 KD 死亡交叉，且 K 值跌破 80，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

4. 櫃買指數: 開高低盪走低，收在 208.86 點，跌幅 2.89%，跌破 20 日線，若站不回 20 日線，恐回測 201.31~206.48 點的前波低檔支撐區。

5. 觀盤重點：週一在國內疫情衝擊下，台股再次爆量收黑，將回測 20 日線支撐，若跌破 20 日線支撐，短線恐持續整理。

6. 陽明 (2609)3 日因被列注意股，公布 3 月自結 EPS 2.43 元，獲利成績優於預期。陽明 1 月營收 204.46 億元，2 月營收 208.29 億元，3 月營收 210.07 億元，逐月高升，因先前已公布 1 月 EPS 2.32 元，3 月自結稅後獲利 79.41 億元，EPS 達 2.43 元，法人推估，由於 2 月營收較 1 月多了 3.83 億元，尚未公布的 2 月 EPS 一定超過 1 月的 2.32 元，陽明首季稅後淨利可望逾 230 億元、EPS 估超過 7.1 元。

7. 受到國際鋼價大漲激勵，中鴻（2014）第一季單季稅後淨利 17 億元、季增 221.96％、年增 1,460％，每股稅後淨利達 1.18 元，均創同期新高。法人認為，隨著鋼價續漲，中鴻第二季的業績可望再攀高峰。

8. 華新科 (2492)昨 (3) 日公告第一季財報，稅後純益 19.7 億元，季增 18.1%、年增 201%，每股純益 4.06 元；華新科董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配發 6 元現金股利。禾伸堂(3026) 公佈第一季財報，歸屬母公司淨利為 5.45 億元，季增 117%，年增 78%，每股盈餘 3.45 元。

9. 受惠提早備料 DRAM 低價庫存的優勢，以及固態硬碟 (SSD) 出貨暢旺，記憶體模組大廠威剛(3260)2021 年第一季每股淨利達 2.94 元，創近 14 季以來新高。看好 DRAM 及 NAND Flash 合約價都將逐季上揚至第三季，有利第二季營運續揚。

